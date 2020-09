Circuito Brasileiro abre temporada 2020/21 do vôlei de praia

A temporada 2020/21 começou oficialmente nesta quinta-feira (17) com a abertura do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia, em Saquarema (RJ). O torneio é o primeiro evento nacional após a paralisação da modalidade por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A competição teve início na manhã de hoje (17) com o torneio feminino, que prossegue até domingo (20). A partir da próxima quinta (24) ocorre a disputa masculina. Todos os jogos serão realizados no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), sem a presença de torcida. As partidas poderão ser acompanhadas no canal da CBV ou pelo Youtube.

A sergipana Tainá, vice-campeã da última temporada ao lado de Victoria, disse que está ansiosa para voltar a competir. “Tentaremos nos adaptar a essa nova realidade o mais rápido possível. É o necessário neste momento pela saúde de todos. Será um torneio diferente do que já tivemos, por se tratar de uma etapa do Open dentro do CDV, somente com o naipe feminino nesta semana, limite de pessoas de comissão técnica. Mas, a ansiedade é grande para estar em quadra e a nossa expectativa para voltar a atuar é muito grande”, declarou a jogadora em entrevista ao site da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Ana Patrícia e Rebecca são as atuais campeãs brasileiras e chegam para o torneio no CDV como cabeça de chave número 1. A temporada 19/20 foi encerrada faltando uma etapa, mas a parceria comandada pelo técnico Reis Castro tinha grande vantagem de pontos e precisava apenas entrar em quadra de areia no último evento para seri declarada campeã.

“As medidas de seguranças estão sendo tomadas e é importante voltarmos a competir. Muito do que realizamos nos treinamentos é colocado em teste nos jogos. Além disso, o nível do Circuito Brasileiro é muito alto e vai nos ajudar nessa preparação. Estamos sempre pensando um passo de cada vez e felizes em poder voltar a fazer o que amamos”, disse Ana Patrícia.

Ágatha e Duda também celebraram o retorno. A dupla disputou no último final de semana o torneio King of the Court, na Holanda, em formato exibição, com regras diferentes. Ágatha comentou o retorno do Circuito e as adaptações para garantir a segurança de todos. “Amamos jogar com arena lotada, mas sabemos que isso não é possível e que este formato é o ideal para a fase que vivemos. Estamos felizes em poder voltar nesse esquema interno em Saquarema. A preparação para Tóquio será justamente o caminho que vamos percorrer, os torneios que vamos jogar até lá para nos prepararmos. E ter competições já no nosso calendário é muito bom”, afirmou a medalhista olímpica.

Formato de disputa

A competição conta com 12 duplas já classificados à fase de grupos pela posição no ranking de entradas e um por convite (wild card). São eles Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), Ágatha/Duda (PR/SE), Talita/Carolina Solberg (AL/RJ), Victoria/Tainá (MS/SE), Bárbara Seixas/Carol Horta (RJ/CE), Juliana/Josi (CE/SC), Hegê/Ângela (CE/DF), Val/Aline Lebioda (RJ/SC), Andressa/Vitoria (PB/RJ), Andrezza/Neide (AM/AL), Elize Maia/Thâmela (ES) e Taiana/Paula Pequeno (CE/SP).

Outras quatra duplas sairão da disputa do qualifying desta quinta (17). As 16 parcerias então serão divididas para a Fase de Grupos: serão quatro grupos com quatro duplas.. As primeiras colocadas de cada grupo vão direto às quartas de final, enquanto as segundas e terceiras disputam uma rodada eliminatória a mais, da repescagem. Quem terminar na última posição de cada grupo na primeira fase estará eliminado. O torneio segue em formato eliminatório direto, com quartas de final, semifinais e disputas de bronze e ouro.

Confira abaixo os horários das partidas:

Quinta-feira (17) - 8h às 15h;

Sexta (18) - 9h às 12h e das 15h às 20h;

Sábado (19) 9h às 15h e das 19h às 21h;

Domingo (20) - 11h às 13h