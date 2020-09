Clássico dos Clássicos: a noite é de Fla-Flu cheio de desfalques

Vivendo momentos diferentes, Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (09), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor vem de uma derrota para o São Paulo por 3 a 1, de virada, e se distanciou do G4. Já o Rubro-Negro engatou uma sequência de três vitórias consecutivas, chegou à posição e ganhou confiança.

Depois de vencer o Vasco na sétima rodada, a expectativa era de que o Fluminense crescesse. Entretanto, o empate com o Atlético-GO e a derrota para o São Paulo frearam a reação da equipe. Além de perder no Morumbi, no fim de semana, o Tricolor também ficou sem um de seus principais jogadores. O atacante Evanílson se transferiu para o futebol português.

Acompanhe o Fla-Flu ao vivo, a partir das 21h, pela Rádio Nacional, com narração de Felipe Rangel, comentários de Waldir Luiz e plantão de Luiz Ferreira.

Para o confronto desta quarta, o Flu ainda não vai poder contar com Fred, que está afastado após a esposa ter testado positivo para o novo coronavírus (covid-19). Por outro lado, Hudson retorna após cumprir suspensão automática. Pablo Dyego e Muriel se recuperam de lesão. Desta forma, o técnico Odair Hellmann deve escalar a equipe com Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Hudson, Dodi e Michel Araújo; Nenê, Marcos Paulo e Wellington Silva.

No Flamengo, a decisão de fazer rodízio de jogadores ainda enfrenta críticas de alguns torcedores, mas nas três vitórias consecutivas, o técnico Domènec Torrent mostrou que, aos poucos, o trabalho começa a dar resultado. O catalão terá que mudar novamente a equipe para o jogo desta quarta-feira. Pedro Rocha sofreu lesão muscular na coxa esquerda e está fora. Além dele, Bruno Henrique, João Lucas e Diego Alves se recuperam de lesão. A maior novidade deve ser o retorno de Gabigol ao time titular.

A provável equipe do Flamengo terá Gabriel Batista, Maurício Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Gabigol e Pedro.