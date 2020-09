Clubes acumulam desfalques por covid-19 na sétima rodada da Série A

A sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro ainda nem começou, mas já foi afetada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). Ao menos três equipes que vão à campo na noite desta quarta-feira (2) estarão desfalcadas de atletas que contraíram o vírus e cumprem isolamento social. Flamengo, Vasco e o líder Internacional.

O Rubro-Negro será o primeiro deles a entrar em campo. Às 20h30 (horário de Brasília), a equipe visita o Bahia no estádio de Pituaçu, em Salvador. O time carioca anunciou ontem (1º de setembro) que um jogador do elenco testara positivo para covid-19, sem revelar o nome do atleta. Ao divulgar os relacionados, a ausência do goleiro César chamou atenção, pois ele é o substituto imediato de Diego Alves, contundido no jogo do último domingo (30 de agosto). Para o jogo desta noite, o técnico Domènec Torrent chamou os jovens Gabriel Batista - terceira opção para a meta e que deverá ser o goleiro titular - e Hugo Souza.

O rival Vasco não divulgou oficialmente os jogadores infectados pela covid-19, e nem se pronunciou a respeito, mas portais esportivos divulgaram ontem (1º) que os zagueiros Ricardo Graça, Werley e Breno estavam infectados. Com isso, o clube tem cinco desfalques ao todo, já que os atacantes Vinicius e Bruno Gomes testaram positivo na semana passada. Como também tem problemas no elenco por conta de suspensão e lesões, o técnico Ramon Menezes terá várias novidades em campo no duelo contra o Santos, às 21h30, na Vila Belmiro.

A Rádio Nacional transmite Santos e Vasco, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagens de Bruno Mendes. A jornada esportiva começa às 21h e você acompanha aqui:

No mesmo horário, o Inter visita o Palmeiras, no Allianz Parque, sem Rodrigo Lindoso, que também testou positivo para o vírus. Ao contrário dos rivais cariocas, o Colorado comunicou por meio de nota oficial a ausência do meia e que "seguirá monitorando a condição de saúde e dando suporte ao atleta durante a recuperação". Como o volante Damián Musto não viajou para São Paulo - por questões pessoais -, os meias Praxedes e Matheus Jussa são as opções do técnico Eduardo Coudet para a vaga de Lindoso.

Clássico no Ceará

O Clássico-Rei, entre Ceará e Fortaleza, é o jogo que abre a rodada, às 19h, na Arena Castelão. É a quarta vez, só neste ano, que os rivais estarão frente a frente. Após um empate em 1 a 1 pela Copa do Nordeste, cada time ganhou uma pelo Campeonato Cearense. Eles, inclusive, ainda disputarão o título estadual em 2020.

Já às 19h15, outra partida de destaque reúne Goiás e Corinthians, no estádio da Serrinha. Trata-se de um confronto direto para escapar da zona de rebaixamento. O time da casa, em 18º lugar, acumula quatro pontos até o momento, um a menos que o Timão, que aparece na 16ª posição. Com somente uma vitória em cinco duelos pelo Brasileirão e tendo perdido o clássico para o São Paulo no último domingo (30), por 2 a 1, o técnico Tiago Nunes chega para o jogo sob pressão, com o risco do Alvinegro encerrar a rodada no Z-4.

Jogos de quarta-feira

19h - Ceará x Fortaleza

19h15 - Fluminense x Atlético-GO

19h15 - Goiás x Corinthians

20h30 - Botafogo x Coritiba

20h30 - Bahia x Flamengo

20h30 - Athletico-PR x Red Bull Bragantino

21h30 - Palmeiras x Internacional

21h30 - Santos x Vasco