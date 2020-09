Com um ponto de diferença na tabela, Corinthians recebe Botafogo em SP

O Timão só conseguiu vencer pela primeira vez em casa na terceira partida, superando o Internacional por 2 a 1, com gols de Guerrero e Fagner. Na nova estreia, o clube quer vencer para chegar à vitória consecutiva na Série A do Campeonato Brasileiro, depois de derrotar Goiás, fora de casa, por 2 a 1. Com oito pontos e começando a oitava rodada na nona posição, o Timão vem sendo criticado por apresentar um futebol com pouca criatividade.

Corinthians e Botafogo se enfrentam, neste , às 19h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Para quem ainda não se acostumou, esse é o novo nome da antiga Arena Corinthians depois da venda dos naming rights (direitos exclusivos do nome do estádio). Na primeira “estreia” da arena, em 2014, o Timão perdeu para o Figueirense por 1 a 0. No confronto seguinte, empatou com o Botafogo em 1 a 1.

O confronto entre Corinthians e Botafogo será transmitido pela Rádio Nacional a partir das 18h30 , com narração de Felipe Rangel. Os comentário serão de Waldir Luiz e Luiz Ferreira fará o plantão da informação. Você poder acompanhar a partida por aqui:

O Botafogo quer estragar a festa do Timão, mas a fase não é boa. O Glorioso entrou na zona do rebaixamento depois do empate em 0 a 0 com o Coritiba, no Estádio Nilton Santos, na última quarta-feira (2). São sete pontos conquistados com quatro empates, uma vitória e uma derrota. Apesar da distância na classificação, o resultado positivo em Itaquera faria o time carioca ultrapassar o próprio Corinthians. Os mais supersticiosos devem levar em conta que a última vez que o Alvinegro carioca venceu o rival como visitante foi em 2012, no Pacaembu.

O técnico Paulo Autuori deve escalar o time com Gatito Fernández, Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Guilherme Santos; Rafael Forster, Honda e Bruno Nazário e Kalou; Luis Henrique e Pedro Raul.

Além de Corinthians e Botafogo, a 8ª rodada tem mais dois jogos no . No Maracanã, às 17h, o embalado Flamengo tenta chegar ao G4 e enfrenta o Fortaleza, que vem de derrota no Clássico-Rei. O Rubo-Negro ainda não venceu em casa. Às 21h, no Castelão, o Ceará tenta a vitória consecutiva contra o Santos, que não vence há três partidas.

Confira AQUI a tabela de classificação da Série A do Brasileirão.