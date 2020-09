Corinthians encabeça convocação da seleção feminina de Pia Sundhage

A técnica da seleção feminina de futebol, Pia Sundhage, convocou 24 atletas para nove dias de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Devido às restrições de viagem em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19), o grupo tem somente jogadoras que atuam no futebol brasileiro.

Com sete representantes, o Corinthians é o time com mais convocadas, seguido pelo Santos, com quatro. São Paulo (3), Palmeiras (3), Ferroviária (3), Avaí/Kindermann (2), Cruzeiro (1) e Internacional (1) também tiveram jogadoras chamadas. Elas estarão à disposição de Pia entre os próximos dias 14 e 22 de setembro, que, inicialmente, seriam destinados a partidas entre seleções. Por isso, a Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro será interrompida durante esse período.

Está é a segunda convocação de Pia em 2020. Na primeira, em fevereiro, a técnica chamou 23 atletas para o Torneio Internacional da França, competição amistosa realizada em março. Presentes na lista divulgada nesta quarta-feira (2), a goleira Bárbara, as zagueiras Erika, Tayla e Bruna Benites, a lateral Tamires, as meias Aline Milene e Andressinha e as atacantes Cristiane e Duda foram chamadas à competição francesa.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras : Bárbara (Avaí/Kindermann); Leticia Izidoro (Corinthians) e Luciana (Ferroviária).

Defensoras : Tamires, Pardal e Erika (Corinthians); Fernanda Palermo, Tayla e Tainara (Santos); Bruna Benites (Internacional), Isabella (Palmeiras), Chú (Ferroviária) e Bruna Calderan (Avaí/Kindermann).

Meias : Camilinha (Palmeiras); Adriana e Andressinha (Corinthians); Yayá e Ana Caroline (Sao Paulo); Aline Milene (Ferroviária) e Maria Eduarda (Cruzeiro).