Cruzeiro demite Enderson Moreira, após seis jogos sem vitórias

Fim da linha para Enderson Moreira no Cruzeiro. Depois de seis partidas consecutivas sem vencer, o clube anunciou, nesta ça-feira (08), a demissão do técnico. A última vitória foi no dia , contra o Figueirense, por 1 a 0, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, a Raposa perdeu três confrontos e empatou dois na competição, além de sido eliminada na Copa do Brasil após empate com o CRB em 1 a 1.

A queda de Enderson Moreira ocorre no dia seguinte a um novo empate com o CRB, pelo mesmo placar, que deixou o Cruzeiro com apenas cinco pontos na Série B, ocupando a 16ª posição, apenas uma acima da zona do rebaixamento. A equipe começou a competição com menos 6 pontos, devido à punição da FIFA pelo não pagamento ao Al Wahda do empréstimo de seis meses do volante Denilson, em 2016. Confira AQUI a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro.

Enderson Moreira foi anunciado pelo Cruzeiro no último dia ço, com a missão de levar a Raposa de volta à elite do futebol brasileiro. Na ocasião, Enderson era técnico do Ceará, e rescindiu o contrato com o clube nordestino para assumir o time celeste, que havia demitido Adílson Batista três dias antes.

Mesmo chegando em março, o trabalho do técnico só pôde ser visto e avaliado com o retorno das competições em julho, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). No Campeonato Mineiro, venceu as duas últimas rodadas da primeira fase e derrotou o Patrocinense na semifinal do Troféu Inconfidência. Na Série B, também começou com três vitórias consecutivas, contra Botafogo-SP, Guarani e Figueirense. Desde então, os resultados positivos não apareceram e a diretoria demitiu o treinador.

Confira abaixo a nota oficial do Cruzeiro:

O Cruzeiro Esporte Clube informa que, após reunião realizada na manhã desta ça-feira, foi decidido que Enderson Moreira não seguirá no cargo de treinador da equipe de futebol profissional.

O Clube agradece ao técnico e sua comissão pelos trabalhos prestados e pelo profissionalismo demonstrado nos últimos meses, e deseja sorte aos profissionais em seus projetos futuros.