Cruzeiro vence e sai do Z-4 da Série B

Pressionado pelos resultados, com apenas uma vitória em oito jogos, o Cruzeiro entrou uniformizado todo de branco, no Mineirão, nesta quarta (30), para espantar a má fase diante da Ponte Preta. Superstições à parte, o Cabuloso venceu por 3 a 0 e saiu do Z-4, ocupando neste momento o 15º lugar da classificação com 11 pontos. Apesar do respiro, o calvário do time Celeste na Segundona ainda está longe de acabar. A equipe do treinador Ney Franco volta a campo contra o líder Cuiabá, no próximo sábado (3), às 22h (horário de Brasília), na Arena Pantanal.

Logo aos 13 minutos, cobrando falta, Machado abriu o marcador para os mineiros. Ainda no primeiro tempo, aos 30, Arthur Caíke ampliou para os anfitriões. No segundo tempo, o Cruzeiro ainda faria o terceiro com o zagueiro Manoel, de cabeça, aos 32. O time de Campinas não conseguiu reagir, e graças à trave e ao excelente goleiro Ivan não saiu goleado da partida. Apesar da derrota, a Macaca segue em terceiro lugar no torneio com 21 pontos e recebe o Juventude, no Moisés Lucarelli, no próximo sábado (3) às 19h.

Empate em Aracaju

Mais cedo, na arena Batistão, em Aracaju, Confiança e Brasil de Pelotas empataram em 1 a 1 pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o sexto empate de cada equipe na competição. Com o resultado, os sergipanos ocupam o 14º lugar da tabela com 12 pontos, enquanto os gaúchos estão na 11ª posição com 15 pontos.

Os donos da casa começaram se impondo, mas uma falha da zaga acabou por propiciar a chance de os Xavantes largarem na frente do marcador. Aos 31 minutos, Matheus Oliveira aproveitou para os visitantes. Na segunda etapa, o Dragão voltou mais organizado e Bruno Paraíba, aos 36, empatou de cabeça.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (3). O Confiança vai até Recife enfrentar o Náutico, às 16h, no estádio dos Aflitos. Já o Brasil de Pelotas recebe a Chapecoense, às 16h30, no estádio Bento de Freitas.

