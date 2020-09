CSA vence Juventude e sai do Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro

Na estreia do técnico Mozart Santos a frente do CSA, o time alagoano derrotou o Juventude por 3 a 2, no Estádio Rei Pelé, na capital Maceió, e saiu da penúltima para a 14ª posição da tabela, com 10 pontos. Alegria de uns, tristeza de outros. O resultado desta tarde empurrou o Cruzeiro para a zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de três jogos consecutivos sem derrotas, o Juventude perdeu a chance de entrar no G4, permanecendo com 16 pontos.

Em um primeiro tempo que começou truncado, o Azulão contou com a experiência de Márcio Araújo para abrir o placar, aos 36 minutos. O volante fez grande jogada pela direita, deixou o marcador pra trás com um belo drible e chutou forte para a pequena área. Bareiro não conseguiu fazer o corte e a bola sobrou para Pedro Júnior estufar a rede do Juventude e abrir o placar para os alagoanos.

No fim da primeira etapa, aos 46 minutos, o CSA ampliou. Márcio Araújo tocou de cabeça para Rafinha na esquerda. O lateral fez belo cruzamento e Paulo Sérgio completou de cabeça, sem chances para o goleiro Marcelo Carné.

É DO AZULÃOOOO!!!!!! COM A VITÓRIA POR 3x2 CONTRA O JUVENTUDE, GARANTIMOS MAIS TRÊS PONTOS NA TABELA DO @brasileiraob.



O foco agora é a próxima partida contra o Vitória, em Salvador, na terça-feira.



O Azulão começou o segundo tempo marcando mais um. Yago passou para Paulo Sérgio, que lançou na medida para Pedro Júnior. O camisa 19 entrou na área e chutou forte para fazer o terceiro. O Juventude diminuiu com Breno, aos 22 minutos. Ele avançou sozinho pela esquerda, nas costas da defesa do CSA, e bateu cruzado, na saída do goleiro Matheus Mendes.

O gol animou o Juventude, que passou a pressionar muito o CSA. Com a vantagem, o time da casa parou de atacar e ficou na defesa. O castigo chegou aos 38 minutos: Marciel deixou Breno na cara do gol, e o atacante não perdoou: 3 x 2.

O time gaúcho quase empatou, aos 44 minutos. Marciel soltou a bomba de fora da área e a bola explodiu no travessão de Matheus Mendes. Apesar da pressão do Juventude, o CSA conseguiu segurar a vitória até o fim.

Na próxima rodada, a equipe alagoana enfrenta o Vitória na ça-feira (29), às 19h15min, no Barradão, em Salvador (BA). Também terça (29), no mesmo horário, o Juventude recebe o Operário, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).