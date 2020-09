Douglas Brose retoma treinos com seleção brasileira de karatê

O brasileiro Douglas Brose se apresenta no próximo domingo (13) à seleção brasileira para iniciar um período de treinos presenciais.

As atividades contarão com a presença de um grupo de 10 atletas, que estarão reunidos em Piracicaba, interior de São Paulo, até o dia três de outubro. “Estávamos ansiosos para esse momento. Serão três semanas de treinamentos. Cada um estava treinando do seu jeito, dentro de suas limitações. Eu, por exemplo, montei um espaço na minha casa e continuei treinando com a Lucélia, minha esposa e técnica, e o Vinícius Figueira, que passou um período comigo em Florianópolis”, revelou Brose.

Alguns protocolos terão que ser respeitados para que os treinamentos presenciais aconteçam sem maiores problemas. Todos os atletas só iniciarão os treinamentos após serem testados. Além disso, o deslocamento dos atletas será apenas do hotel para o local de treinamento: “Temos que seguir tomando todas as precauções. O problema ainda não foi solucionado. Mas confio que não teremos maiores problemas e vamos conseguir realizar os treinamentos”.

Os treinamentos acontecerão como preparação para as competições de 2021, já que todo o calendário do karatê foi prorrogado para o próximo ano. Para Brose, o foco será no pré-olímpico que acontecerá em julho. “Meu maior objetivo é participar das Olimpíadas, e para isso preciso buscar essa vaga no pré-olímpico. É o meu foco nesse momento e quero chegar na competição extremamente preparado para dar meu melhor e conquistar essa vaga”, encerra o gaúcho, bicampeão mundial na modalidade (em 2010 e em 2014).