Em casa, Chapecoense supera Avaí e assume a vice-liderança da Série B

A Chapecoense assumiu a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Avaí, em clássico catarinense pela oitava rodada. O atacante Perotti fez o gol da vitória deste domingo (6), na Arena Condá, que levou o Verdão aos 16 pontos, e agora está a apenas um do líder Paraná, que tem um jogo a mais. O Leão de Florianópolis, com nove pontos, caiu para o 11º lugar.

A equipe de Chapecó (SC) preocupa-se, agora, com a final do Campeonato Catarinense. Nesta quarta-feira (9), a Chape recebe o Brusque, às 21h30 (horário de Brasília), no primeiro jogo da decisão. A partida de volta será no próximo domingo (13), às 16h, em Brusque (SC). Já o Avaí retorna à campo na sexta-feira (11), às 19h15, diante da Ponte Preta, pela Série B.

A bola só balançou as redes na etapa final. Aos nove minutos, o lateral Matheus Ribeiro esticou a bola para Perotti e surpreendeu a defesa do Avaí. Na velocidade, o atacante deixou o volante Ralf para trás e bateu cruzado, colocando o Verdão à frente. O Leão pressionou, mas, parou em duas grandes defesas do goleiro João Ricardo, que assegurou a vitória.

Guarani põe Cruzeiro no Z-4

No último sábado (5), o Guarani superou o Operário de Ponta Grossa (PR) fora de casa por 2 a 1, de virada. O atacante Júnior Todinho marcou duas vezes, enquanto o meia Thomaz marcou para o Fantasma, que segue com 12 pontos, em oitavo lugar. O resultado levou o Bugre aos sete pontos, na 14ª posição, ultrapassando o Cruzeiro. Com isso, a Raposa, que só vai à campo na segunda-feira (7), contra o CRB, no Mineirão, às 20h (horário de Brasília), acabou descendo para o 17º lugar, na zona de rebaixamento da segunda divisão.

Em São Luís, o Sampaio Corrêa, enfim, desencantou na Série B. A vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, com gol do atacante Caio Dantas, foi a primeira da Bolívia Querida no torneio. O time maranhense segue no Z-4, mas, fora da lanterna, em 19º lugar. Já o Coelho saiu do G-4 com a vitória da Chapecoense. Com 14 pontos, os mineiros aparecem na quinta posição.

Já em Pelotas (RS), o Brasil conquistou a segunda vitória consecutiva. O Xavante fez 2 a 1 no Náutico, com gols do volante Souza e do atacante Gabriel Poveda - o meia Dadá marcou para o Timbu. A equipe gaúcha subiu para a 12ª posição, com nove pontos, enquanto a pernambucana, com um ponto a mais, é a 10ª.

