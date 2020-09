Flamengo confirma mais um infectado pela covid-19

O Flamengo confirmou mais um jogador infectado com o novo coronavírus, causador da covid-19. Agora, são sete atletas diagnosticados com a doença e sem condições de entrar em campo nesta ça-feira (21), no Equador, contra o Barcelona de Guayaquil na Copa Libertadores da América.

Pela conta oficial do clube no twitter, o clube carioca comunicou que recebeu “a última contraprova dos exames realizados no elenco”. O nome desse último atleta não foi oficialmente revelado. Em outra publicação, o Rubro-Negro explica que o jogador está assintomático, isolado e aos cuidados do Departamento Médico.

O Clube de Regatas do Flamengo recebeu nesta segunda-feira (21) a última contraprova dos exames realizados no elenco. O resultado foi positivo para Covid-19. No total, o clube teve sete atletas diagnosticados na delegação. — Flamengo (@Flamengo) September 21, 2020

Mais cedo, o meia Diego Ribas publicou um vídeo no YouTube no qual confirmava estar com a covid-19 e sentindo dores na garganta.

O time fez o último treino , no Estádio George Capwell, do Emelec.

O treinador espanhol ènec Torrent ainda tem outros problemas para escalar o Rubro-Negro, porque á que substituir mais cinco desfalques. Os atacantes Gabriel Barbosa e Pedro Rocha, além do lateral-direito João Lucas, estão se recuperando de lesão na coxa. Já o goleiro Diego Alves segue em tratamento de lesão no ombro, e o zagueiro Gustavo Henrique, que foi expulso na goleada por 5 a 0 contra o Independiente Del Valle, vai cumprir suspensão automática.

No Grupo 1 da Libertadores, o Flamengo ocupa a posição, com 6 pontos conquistados. Do outro lado, está o lanterna Barcelona de Guayaquil que ainda não marcou nenhum ponto. Os brasileiros também estão pressionados pela humilhante goleada por 5 a 0 contra o Independiente Del Valle, na capital equatoriana.