Fluminense: atacante Fred testa positivo para o novo coronavírus

O Fluminense anunciou no início da tarde desta sexta (11) que o atacante Fred testou positivo para o novo coronavírus, e que está afastado do restante da equipe.

“Fred testou positivo para a covid-19 no exame desta quinta-feira [10/9], válido para a bateria de testes da décima rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 9 testou negativo em todos os exames anteriores, mais recentemente na quinta-feira anterior [3/09], no sábado [5/09], na segunda [7/09] e na quarta [9/09], que garantiu a participação dele na nona rodada. Os exames do tipo PCR foram feitos pelo laboratório Richet”, diz a nota do Tricolor das Laranjeiras.

O atacante entrou em campo na última quarta (9) no jogo contra o Flamengo pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado positivo do teste da última quinta (10), o jogador está fora da partida contra o Corinthians, no próximo domingo no estádio do Maracanã.

