Gabriel Jesus é cortado da seleção por lesão e Matheus Cunha é chamado

O atacante Matheus Cunha é mais uma novidade na lista do técnico Tite para a estreia do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Ele foi convocado para a vaga de Gabriel Jesus, cortado por causa de uma lesão, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (25).

NOVIDADE! Matheus Cunha, do Hertha Berlin, está convocado para a Seleção Brasileira. Atacante vai substituir Gabriel Jesus, lesionado.



Será a primeira vez do atacante do Hertha Berlim na equipe principal. Ele tem várias passagens pelas seleções brasileiras de base.

Gabriel Jesus se machucou em um jogo do Manchester City pelo Campeonato Inglês. Assim, a comissão médica da seleção entrou em contato com o clube inglês e constatou que ele não estaria apto para os jogos contra Bolívia e Peru, respectivamente nos dias 9 de outubro, em São Paulo, e 13 de outubro, em Lima.

A seleção inicia sua preparação para a estreia nas Eliminatórias no dia 5 de outubro com treinos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).