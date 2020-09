Gabriel Veron comanda virada do Palmeiras sobre Red Bull Bragantino

Gabriel Veron, de 18 anos recém-completados, foi o protagonista neste domingo (6) da vitória do Palmeiras sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jovem atacante, que não atuava há seis meses, devido a uma grave lesão muscular, saiu do banco para marcar um gol e dar o passe para outro, já nos acréscimos.

Com os três pontos conquistados no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), o Verdão foi a 13 pontos, subiu para a quarta posição na tabela e ganhou moral para o clássico diante do Corinthians, na próxima quinta-feira (10), às 19h15 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. O Bragantino, com o recém-contratado Maurício Barbieri no comando da equipe, segue com seis pontos, na 18ª colocação, na zona de rebaixamento. O time do interior paulista visita o São Paulo na quarta-feira (9), também às 19h15.

A temperatura de 29ºC e a baixa umidade em Bragança Paulista (SP) impactaram o rendimento em campo no primeiro tempo. A melhor chegada do Palmeiras foi em uma cobrança de falta do meia Zé Rafael, que raspou a trave do Bragantino, aos 38 minutos. O Massa Bruta respondeu no lance seguinte, em chute de Artur, ex-atacante do próprio Verdão, da entrada da área, que passou ao lado do gol.

A etapa final começou mais animada. Aos três minutos, após cruzamento do meia Gabriel Menino, Matías Viña desviou de cabeça para as redes, mas a arbitragem viu impedimento do lateral do Palmeiras. Cinco minutos depois, o Bragantino abriu o marcador no Nabi Abi Chedid, O atacante Claudinho bateu da entrada da área, a bola desviou no zagueiro Gustavo Gómez e encobriu o goleiro Weverton.

Aos 20 minutos, com o Verdão perdido em campo, Vanderlei Luxemburgo mexeu no time. O técnico substituiu o defensor Mayke pelo atacante William, puxando Gabriel Menino para a lateral direita. Trocou, também, o atacante Wesley por Gabriel Veron. As mudanças funcionaram. Três minutos depois, Menino recebeu na direita, cruzou na medida para Veron, de cabeça, deixar tudo igual

A virada do Palmeiras saiu nos acréscimos, novamente, com a participação do banco de reservas. Aos 48 minutos, o meia Raphael Veiga - que entrou no lugar de Lucas Lima - lançou Gabriel Veron, que deixou William livre, e sem goleiro, garantiu a vitória alviverde.

Show de expulsões

No sábado (5), o Santos foi à Arena Castelão, em Fortaleza, e superou o Ceará por 1 a 0. A vitória teve a marca de dois ex-jogadores do Vozão. Logo aos oito minutos, o atacante Marinho fez boa jogada pela direita e cruzou. A bola passou por toda a área e sobrou para o lateral Felipe Jonathan, que dominou na esquerda e bateu cruzado, no canto do goleiro Fernando Prass.

A segunda etapa foi marcada por muitas expulsões. Após uma falta do lateral Samuel Xavier sobre Marinho, o zagueiro santista Luan Peres foi reclamar com o defensor do Ceará. Resultado: Luan e Samuel foram colocados para fora. O lateral cearense Bruno Pacheco e o volante Alison, do Peixe, também deixaram o jogo. Depois do apito final, o técnico Guto Ferreira e o meia Leandro Carvalho, ambos do Vozão, foram reclamar com a arbitragem e receberam o vermelho.

Com a vitória, o Santos assumiu o sétimo lugar, com 11 pontos, enquanto o Ceará, com 10 pontos, é o nono. Ambos podem ser ultrapassados com a sequência da rodada. Na quarta-feira (9), o Peixe reencontra Jorge Sampaoli, hoje técnico do Atlético-MG, às 21h30, na Vila Belmiro. Já na quinta-feira (10), o Vozão vai a Porto Alegre encarar o Internacional, às 19h15.

Confira AQUI a tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.