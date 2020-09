Hamilton garante pole em Monza com volta mais rápida da história da F1

O hexa campeão mundial Lewis Hamilton conquistou a pole position do Grande Prêmio da Itália neste sábado (5), com a volta mais rápida da história da Fórmula 1.

O piloto da Mercedes quebrou o recorde da pista de Monza com uma volta sensacional de 1min18s887. Essa foi a 94ª pole da carreira de Hamilton.

It's a sixth Pirelli Pole Position Award of 2020 for @LewisHamilton, after that record-breaking lap in Monza 🔥#ItalianGP 🇮🇹 #Pirelli @pirellisport pic.twitter.com/KxazsDSVae