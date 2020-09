Kenedy, ex-Fluminense, é o novo reforço do Granada, da Espanha

O atacante Kenedy tem um novo desafio na carreira. O Chelsea, da Inglaterra, liberou o jogador ao Granada, da Espanha, por empréstimo de um ano. Na última temporada o atleta atuou por outro time espanhol, o Getafe, cedido pelo clube inglês na mesma condição da atual transferência. O jogador é conhecido por sua versatilidade: ele atua na função de lateral e meio-campista.

Sem perder tempo, sabendo que o próximo compromisso do clube está próximo, o atacante já realizou a primeira atividade com os novos companheiros, conforme imagens divulgadas na conta oficial do clube no Twitter. O Granada terá pela frente o Athletic de Bilbao, na próxima sexta-feira (11), no estádio Nuevo Los Cármenes, às 16h (horário de Brasília), na estreia do clube no Campeonato Espanhol.

Natural de Santa Rita de Sapucaí, em Minas Gerais, Kenedy defendeu apenas as cores do Fluminense no futebol brasileiro, clube que o revelou como jogador. Ele chegou ao Chelsea, e 2015, e já atuou também no Watford e Newclastle. Na sequência, foi para o espanhol Getafe e, agora, vestirá a camisa do Granada.