Libertadores: Flamengo recebe Del Valle em jogo com cara de revanche

Flamengo e Independiente Del Valle, do Equador, medem forças nesta -feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América. Embora o clima seja de revanche para os brasileiros que perderam o jogo de ida por 5 a 0 em Quito (Equador), no último dia 17, as equipes têm um adversário maior a superar: o novo coronavírus (covid-19). O plantel rubro-negro já teve 22 jogadores infectados, e outros oito casos entre dirigentes e integrantes da comissão técnica. Já os equatorianos somam oito casos, seis deles já confirmados e informados à Conmebol com 24h de antecedência da partida, como determina o protocolo.

A boa notícia para a torcida flamenguista é a possível volta de sete jogadores, antes infectados pela covid-19, que testaram negativo para o vírus após a realização de novos exames. Entre eles, Isla, Filipe Luís, Bruno Henrique, Michael, Diego Ribas Matheuzinho e Vitinho. Outra novidade pode ser a volta do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, que participou do último treino ontem (29). O jogador demonstrou estar recuperado da lesão da coxa direita. Praticamente, todos os atletas oriundos da base da Gávea, que entraram em campo no último domingo (27) - o Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com o Palmeiras pelo Brasileirão - podem atuar novamente esta noite. A única exceção é o o zagueiro Otávio: ele não será escalado pois não está inscrito na competição. No gol, o quarto goleiro do Flamengo, Hugo Souza, um dos destaques do jogo de domingo (27), tem grandes chances de seguir como arqueiro principal do time, mesmo com Diego Alves em processo de recuperação, após cumprir isolamento.

Quem vencer esta noite carimba o passaporte às oitavas de final da competição. Flamengo e Del Valle dividem a liderança com nove pontos, mas pelo critério de desempate por saldo de gols, a equipe equatoriana tem oito a mais que o Rubro-Negro. No mesmo horário, com seis pontos, os colombianos do Junior de Barranquilla encaram o já virtualmente eliminado Barcelona de Guayaquil, do Equador, que não somou nenhum ponto.