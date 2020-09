Liga dos Campeões: Neymar é indicado ao prêmio de melhor atacante

O atacante brasileiro Neymar foi indicado nesta quinta-feira (17) ao prêmio de melhor atacante da última edição da Liga dos Campeões. Segundo a Uefa (entidade máxima do futebol europeu), ele disputa a premiação com o francês Kylian Mbappé, seu colega de PSG, e com o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique.

⚽️ Neymar. Mbappé. Lewandowski. ⚽️



O que chama a atenção é que nem o argentino Lionel Messi (Barcelona) nem o português Cristiano Ronaldo (Juventus) disputam a premiação, pois suas equipes não tiveram uma boa performance na competição.

Mas mesmo com a ausência dos dois craques, o brasileiro Neymar não deve ter vida fácil na disputa, pois terá como principal concorrente o polonês Lewandowski, que foi peça fundamental na conquista, invicta, da última edição da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique.

Na competição continental, o artilheiro marcou 15 gols em 10 partidas, além de assinalar seis assistências. Já o brasileiro teve números mais modestos, com três gols e quatro assistências, enquanto Mbappé marcou em cinco oportunidades e deu cinco passes para gol.

Além dos concorrentes ao prêmio de melhor atacante da última edição da Liga dos Campeões, a Uefa anunciou os candidatos aos prêmios de melhores goleiros, defensores e meio-campistas. O Brasil tem apenas mais um representante na disputa, o meia Thiago Alcântara, do Bayern de Munique e que é naturalizado espanhol.