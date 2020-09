Liga Nacional de Futsal: partidas definem liderança do grupo C

A quarta-feira (9) será movimentada na Liga Nacional de Futsal (LNF), com três partidas no interior do Paraná. Às 15h30 (horário de Brasília), o atual bicampeão Pato recebe o Joaçaba. Às 18h, o Jaraguá visita o Umuarama. Já às 20h30, o Campo Mourão mede forças contra o Tubarão, em casa.Os jogos são todos válidos pelo Grupo C. O Umuarama lidera com cinco pontos, seguido por Pato, com quatro; Jaraguá, com três; Campo Mourão, com dois; e o trio Assoeva, Tubarão e Joaçaba, que acumulam um ponto até o momento.

Após estrear com uma vitória fora de casa sobre o Campo Mourão, por 5 a 3, o Pato tropeçou nas duas partidas que realizou em Pato Branco (PR), perdendo de 4 a 3 para o Jaraguá e empatando em 2 a 2 com a Assoeva. O Joaçaba, por sua vez, só esteve em quadra duas vezes até agora, sempre longe de Santa Catarina, pois o governo estadual ainda não autorizou a realização de jogos de futsal, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). Na primeira rodada, o time foi superado pelo Umuarama, por 3 a 2. Depois, ficou no 3 a 3 com Campo Mourão, mesmo tendo aberto 3 a 1 sobre o adversário.

Pela mesma razão do Joaçaba, o Jaraguá também não tem podido atuar em casa. O triunfo sobre o Pato foi o único compromisso dos tetracampeões nacionais, que buscam o título que não vem desde 2010. O Umuarama, por sua vez, fará o quarto jogo consecutivo em seu ginásio. Após vencer o Joaçaba, o Azulão empatou por 1 a 1 com Tubarão e Campo Mourão - este último com transmissão ao vivo da TV Brasil no último domingo (6).

Já mourãoenses e tubaronenses, que também se enfrentam nesta quarta-feira (9), buscam o primeiro triunfo. Os paranaenses vão à quadra pela quarta vez, enquanto os catarinenses farão apenas a segunda partida.

Três duelos entre paranaenses e catarinenses agitam a quarta-feira de #LNF2020 pic.twitter.com/fciSbpFR9d — LNF (@lnfontime) September 9, 2020

Terça de gols

Na terça-feira (8), o Carlos Barbosa recebeu o Cascavel e venceu por 2 a 0, com dois gols do fixo Lê. Foi a segunda vitória dos gaúchos, que atingiram sete pontos, dividindo a ponta do Grupo A com o Atlântico. O time de Erechim (RS) fica a frente pelo saldo de gols (3 a 1). Os paranaenses, com três pontos, sofreram o primeiro revés na temporada e estão em quinto na chave.

No mesmo dia, pelo Grupo B, o Minas Tênis Clube superou o São José, no interior paulista, em um movimentado 7 a 4. O fixo Gabriel Ferro, com três gols, foi o destaque dos mineiros, que também balançaram as redes com os fixos Luís, Gustavo e Vitor e com o ala Lucas. Ironicamente, Ferro ainda fez um gol contra. Os alas Fabrício (dois) e Biel marcaram os outros gols dos joseenses, que perderam a invencibilidade após quatro jogos, mas, seguem em segundo na chave, com cinco pontos. O Minas, que obteve a primeira vitória, é o terceiro, com quatro pontos em duas partidas.

Confira AQUI a tabela de classificação da Liga Nacional de Futsal.