LNF 2020: Brasília busca primeira vitória contra embalada Intelli

Dois jogos movimentam hoje (21) a Liga Nacional de Futsal (LNF). Às 17h (horário de Brasília), a Intelli Tempersul recebe o Brasília, em Dracena (SP), pelo Grupo A. Depois, às 20h15, o Atlântico visita o Foz Cataratas em confronto do Grupo B.

Intelli e Brasília se reencontram dez dias após o duelo na capital federal. Na ocasião, os alas Tatinho e Felipe Reis e pivô Vitinho garantiram aos paulistas a primeira vitória na edição 2020 da LNF - o fixo Luan Leite descontou. O time de Dracena, em terceiro na chave, com sete pontos em quatro jogos, quer o terceiro resultado positivo seguido, embalado pelo triunfo sobre o Corinthians, por 3 a 2, na última terça-feira (15).

O Brasília, que ainda não venceu após seis partidas, está em penúltimo no grupo, com dois pontos. Nos últimos dois jogos, a equipe encarou o Magnus Sorocaba, líder da chave e único time com 100% de aproveitamento até o momento. Em casa, na quarta-feira passada (16), perdeu por 3 a 1. No sábado (19), jogando no interior paulista, foi superado por 2 a 0.

Já o duelo em Foz do Iguaçu (PR) coloca frente a frente o time da casa, que vem da primeira vitória na LNF 2020 após seis jogos, e o líder do Grupo B. O Atlântico acumula 11 pontos e encabeça a chave com três triunfos, uma derrota e dois empates, um deles fora de casa - no último sábado (19), por 0 a 0, com o Cascavel -, e outro com o próprio Foz, em Erechim (RS), por 2 a 2, no último dia 5.

O ponto somado pelo empate em Erechim era o único dos paranaenses na competição até sábado (19). Na ocasião, o Azulão das Três Fronteiras recebeu o Blumenau e venceu por 2 a 1, chegando à sexta colocação no Grupo B, com quatro pontos.

Domingo de gols

Em Francisco Beltrão (PR), o Carlos Barbosa superou o Marreco por 4 a 3, em jogo com transmissão ao vivo da TV Brasil. Os gaúchos abriram 3 a 0 no primeiro tempo, com gols do pivô Vini e dos alas Pedro Rei e Douglinhas.

Na etapa final, o fixo Amadeu e o ala Lolatto diminuíram para os donos da casa, mas o ala Fellipe Mello marcou o quarto dos visitantes. Amadeu ainda fez o terceiro do Marreco, mas a reação parou aí. A vitória levou o Carlos Barbosa a dez pontos, e à terceira posição do Grupo B, ultrapassando o próprio time beltronense, que caiu para quarto lugar, com nove pontos.

Em Campo Mourão (PR), a equipe da casa assumiu o quinto lugar do Grupo C ao obter a primeira vitória na temporada. O time bateu o Jaraguá, de virada, por 4 a 3. O pivô Sinoê, com dois gols, foi o destaque dos mourãoenses, que também balançaram as redes com o ala Ernandes e o fixo Bruninho. Os alas Ygor e Ruan e o pivó Jé marcaram para os catarinenses, que estão em sexto na chave, com três pontos.

Já o Umuarama, também atuando em seus domínios, derrotou a Assoeva por 2 a 1 e se manteve na liderança do Grupo A, agora com 14 pontos. Os alas Caio Jotinha e Augusto fizeram os gols do time paranaense, com o ala Vini Scola descontando para os gaúchos, que sofreram o primeiro tropeço na temporada. O time de Venâncio Aires (RS) é o terceiro do grupo, com sete pontos.

Confira AQUI a classificação completa da Liga Nacional de Futsal.