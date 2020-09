Meio-campista Allan troca italiano Napoli pelo Everton, da Inglaterra

O jogador Allan, que ano passado conquistou a Copa América pela seleção brasileira. é o mais novo reforço do Everton, da Inglaterra, com contrato até o final de junho de 2023. O anúncio oficial foi feito neste sábado (5) pelo clube, que postou várias mensagens de boas vindas ao atleta nas redes sociais. O valor da negociação não foi revelado.

Após oito anos no Napoli, Allan voltará a ser treinado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, ex-treinador do clube italiano, que chegou ao Everton em dezembro do ano passado. O meio-campista brasileiro jogará com os compatriotas Bernardo e Richarlison.

“É um clube com uma história rica na Premier League, tem grandes ambições e tem o professor Ancelotti. Ele fez todo o possível para me trazer aqui. O tamanho do clube e o nome do treinador, o que significa que você não pensa duas vezes antes de vir para o Everton”, declarou o jogador, de 29 anos.

O carioca começou a jogar futebol no Madureira, clube da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Depois foi para o Vasco e, de lá, partiu direto para a equipe italiana de Udinese, em 2012. Três anos depois, o jogador foi contratado pelo Napoli, pelo qual conquistou a Copa da Itália em junho deste ano. Durante sua permanência no clube italiano marcou 11 gols e foi vice-campeão três vezes na Série A do campeonato nacional - nas três finais o time perdeu para a rival Juventus. Jogou mais de 220 partidas, incluindo jogos da Liga dos Campeões.

A abertura da Premier League será no próximo sábado (12), e o Everton estreará fora de casa, contra o Tottenham no domingo (13), às 12h30 (horário de Brasília), Serão ao todos seis jogadores brasileiros atuando na principal Liga do futebol inglês: além de Allan, Bernardo e Richarlison, pelo Everton, a competição terá ainda o goleiro Alisson, o volante Fabinho, e atacante Roberto Firmino, os três do LIverpool.

Confira AQUI a tabela de classificação da Premier League (Campeonato Inglês).