Primeiro grupo de atletismo da Missão Europa retorna ao Brasil

O primeiro grupo de atletismo da Missão Europa, programa do Comitê Olímpico do Brasil (COB) que promoveu treinos no Velho Continente, retornou ao Brasil, e a avaliação dos participantes foi muito positiva.

Na turma que embarcou para Portugal em 18 de agosto, estavam os velocistas Derick Souza, Aldemir Gomes Junior, Jorge Henrique Vides, Paulo André de Oliveira e Rodrigo Nascimento. Enquanto entre as mulheres estiveram no Centro de Treinamento de Rio Maior (Portugal), Andressa Moreira Fidelis, Franciela Krasuck, Lorraine Martins e Rosangela Santos.

O revezamento 4 x 100 metros masculino está qualificado para os Jogos de Tóquio, assim como Paulo André nos 100 metros e Aldemir Gomes nos 200 metros. O revezamento 4 x 100 metros feminino tem boas chances de qualificação no Campeonato Mundial de Revezamentos de maio de 2021. “Além dos treinos, fizemos avaliações dos atletas com o pessoal do laboratório olímpico do COB e atividades de habilidades gerais com bastões. O grupo estava bem heterogêneo, pois alguns treinavam de forma improvisada em seus estados”, declarou o técnico da seleção brasileira de revezamento 4 x100 metros, Felipe de Siqueira. Esta equipe foi campeã mundial em Yokohama (Japão), e quarta colocada no Mundial de Doha (Catar), em 2019.

Para Rodrigo Nascimento, o período foi muito proveitoso: “Conseguimos treinar e matar a saudade do grupo. Temos uma equipe forte, que tem tudo para brigar pelo pódio olímpico e foi ótimo recomeçar o trabalho, depois de tantos problemas causados pela pandemia”, diz o catarinense de Itajaí, de 25 anos.

A técnica Vânia Maria Valentino da Silva, que orienta Ademir Gomes Junior (Pinheiros), tricampeão brasileiro dos 200 metros, concorda com Rodrigo: “Foi um alívio treinar em Portugal por um mês. Demos um tempo no estresse causado pelas prevenções à covid, à dengue, ao sarampo. Saímos do Brasil com um planejamento de trabalho, que foi bem-sucedido”, declarou.

Mesmo sem Vitória Rosa (Pinheiros), que ficou treinando no Brasil com Katsuhico Nakaya, as atletas também fizeram preparação individual e em grupo, orientadas por Carlos Alberto Cavalheiro, treinador responsável pelo atletismo no COB e coordenador geral do período de treinamento.

“O camping foi ótimo, conseguimos fazer tudo o que foi proposto”, comentou a carioca Lorraine Martins (Pinheiros), de apenas 20 anos e que integrou, em 2019, a equipe campeã nos Jogos Pan-Americanos de Lima e a quarta colocada no Mundial de Revezamentos de Yokohama (Japão). “Pudemos voltar para a pista, com toda a estrutura necessária”, declarou.