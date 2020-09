Série B: à beira do Z4, Cruzeiro encara o Avaí no Mineirão

Próximo da zona de rebaixamento, o Cruzeiro recebe na noite de hoje (25), o Avaí, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Raposa busca reabilitação na competição após ter perdido o último jogo para o CSA por 3 a 1, em Maceió (AL). O adversário dos cruzeirenses também vem de revés: em quatro jogos, foram três derrotas e um empate. Além disso, no último confronto sofreu goleada por 5 a 2 para o Sampaio Corrêa, em Florianópolis (SC). O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília).

De olho no acesso à Série A do Brasileirão, ambos os clubes precisam evoluir o mais rápido possível na segunda divisão do futebol nacional. Os mineiros vivem uma situação incômoda na competição: ocupam a 15ª posição na tabela, com oito pontos, mesmo total do Guarani, o primeiro do Z4. A diferença entre as duas equipes está no número de vitórias, o Cruzeiro tem quatro e o Bugre venceu apenas duas.

Em relação ao G4, nove pontos separam a Raposa da Chapecoense, quarta colocada. Antes mesmo do início da Série B, os cruzeirenses já previam um caminho espinhoso para retornar à elite do futebol brasileiro, pois iniciou a segunda divisão com seis pontos negativos. A punição foi aplicada pela FIFA, devido ao descumprimento da ordem de pagamento emitida pela entidade em março, referente à dívida do com o Al Wahda (Emirados Árabes Unidos), pelo empréstimo de seis meses do volante Denilson.

A situação do Avaí é menos crítica: está 13° colocado, com 10 pontos, a apenas dois do Z4, e a sete pontos do G4. Confira aqui a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro.

Demais jogos

Mais cedo, às 19h15, a Chapecoense, quarta colocada, duela como o América-MG, quinto na tabela, na Arena Condá, na cidade Chapecó (SC). Ambos possuem 17 pontos cada.

No mesmo horário, também beirando o Z4, o Botafogo-SP (16º colocado) recebe CRB (10º), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Os paulistas têm oito pontos conquistados, enquanto os alagoanos somam 13.