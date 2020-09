Série C: carioca Marcelo Martelotte volta a comandar o Santa Cruz-PE

A diretoria do Santa Cruz-PE agiu rápido ao anunciar nesta terça-feira (8) a contratação de Marcelo Martelotte para o comando do time, instantes depois de comunicar oficialmente a saída do então treinador Itamar Schulle. O técnico justificou a saída alegando questões familiares e uma proposta vantajosa de uma agremiação da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na primeira publicação na rede social, o clube pernambucano relatou a saída de Schulle e afirmou que ele vai arcar com a multa rescisória prevista no contrato. Na sequência, o Cobra Coral revelou o novo treinador da equipe.

Marcelo Martelotte é o novo treinador do Santa Cruz. Desejamos boas vindas ao profissional que já fez história no Arruda. Vamos juntos!



O time pernambucano ocupa o segundo lugar do grupo A da Série C, somando três vitórias, um empate e uma derrota em cinco jogos. Confira AQUI a tabela de classificação da Série C do Brasileirão.

Martelotte é um velho conhecido dos torcedores do Santa. Ele já dirigiu o time em quatro ocasiões, a mais expressiva delas em 2013, quando conquistou o Estadual e o primeiro título como treinador profissional. Como jogador, ele defendeu o Tricolor pernambucano em 1993 e também foi goleiro do Bragantino campeão paulista de 1990. A última equipe que dirigiu foi o Taubaté, do interior paulista.

No próximo domingo (13), no estádio Arruda, em Recife (PE), o Santa recebe a visita do Remo pela sexta rodada da Terceirona.