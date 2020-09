Tenista Luisa Stefani se garante na semifinal do WTA de Estrasburgo

Nesta quarta-feira (23), a tenista Luisa Stefani, 33ª melhor do mundo nas duplas, conquistou a vaga na semifinal do WTA de Estrasburgo, na França. Ao lado da americana Hayley Carter, a paulista precisou de pouco mais de uma hora para passar pela dupla da americana Sloane Stephens e da suíça Jil Teichmann por 2 sets a 0 (6/2, 6/4).

"Elas são duas ótimas simplistas e excelentes jogadoras. Acho que foi dos meus jogos favoritos dos últimos tempos, talvez desde a volta do circuito. A meta dessa semana era treinar, obviamente entrando na quadra para ganhar, ajustando coisas em nosso jogo para vencer as melhores duplas. Foi mais uma vez isso. Saquei muito bem hoje, devolvi melhor do que venho devolvendo. E a Hayley também foi muito bem", comemorou Stefani, que, agora, tenta revanche contra a dupla cabeça de chave 2 do evento (canadense Gabriela Dabrowski, 8ª do mundo, e a letã Jelena Ostapenko, 19ª).

Nas oitavas do Aberto da Austrália, as rivais desta quinta-feira venceram a Stefani e a Carter em três sets. "Ótima oportunidade para uma revanche do Australian Open. Espero que seja um ótimo jogo. Vamos entrar para fazer nosso melhor. Mais uma dupla forte, uma duplista (Dabrowski) e uma simplista excelente, a gente se conhece muito bem", finalizou.

Melo e Kubot vencem e estão nas quartas em Hamburgo

Também nesta quarta, teve vitória brasileira na Alemanha. Marcelo Melo com o polonês Lukasz Kubot, dupla cabeça de chave número 3 do ATP 500 de Hamburgo, estreou com vitória diante dos anfitriões Yannick Hanfmann e Mats Moraing: 2 sets a 1. Parciais foram de 7/6 (8-6), 1/6 e 10-5, em 1h26min. Na próxima rodada, enfrentarão o australiano John Peers e o neozelandês Michael Venus, que se garantiram nas quartas de final ao derrotar o italiano Fábio Fognini e o finlandês Henri Kontinen por 2 a 0 (6/1 e 6/4). O jogo será nesta quinta-feira (24), com o início previsto para às 11h30 (horário de Brasília).