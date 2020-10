Avaliação define dueto brasileiro no Pré-Olímpico de Nado Artístico

Uma avaliação realizada neste fim de semana no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, definiu que as atletas Laura Miccuci e Luisa Borges formarão o dueto titular do Brasil no Pré-Olímpico de Nado Artístico. A dupla fez mais pontos de acordo com as avaliações do grupo de técnicas e de árbitras FINA que participaram da avaliação.

Foram feitas duas apresentações. No sábado (3), aconteceram as rotinas técnicas, com as atletas fazendo movimentos estabelecidos pela regra. No domingo (4), já sob chuva, os duetos fizeram a rotina livre.

As avaliações feitas pela plataforma Zoom tiveram a participação de quatro técnicas (duas brasileiras, uma canadense e uma russa) e cinco juízas FINA (três brasileiras, uma argentina e uma uruguaia). O dueto vencedor formado por Laura e Luisa somou 70 pontos. Luisa e Maria Bruno terminaram com 56 pontos e Laura e Maria Bruno com 45 pontos.

“No nado artístico, quando treinamos com três atletas, nós fazemos rodadas de treinos. Então nós decidimos que, a partir de agora, com cinco meses para o Pré-Olímpico, nós vamos focar nesse dueto titular para conseguir chegar em um nível ainda mais alto no Japão”, disse a técnica Twila Cremona.

“Nós chamamos todas as árbitras FINA do Brasil e contamos com apoio internacional para que a gente conseguisse o melhor desempenho e resultado dentro da água. Nós estamos definindo o dueto titular para o Pré-Olímpico, mas a atleta reserva continuará em contato direto”, completou o diretor de Nado Artístico da CBDA, Mauricio Pradal.

O Campeonato Pré-Olímpico está marcado para março, no Japão. “A nossa expectativa para o Pré-Olímpico é a maior possível. Acredito que a gente vai chegar lá no nosso melhor nível, com sangue nos olhos, para conseguir essa vaga para o Brasil”, explicou a atleta olímpica Luisa Borges.

“Estou muito animada. O sonho de todo atleta é participar de uma edição de Jogos Olímpicos, ainda mais para mim, que tenho uma irmã que já participou de uma Olimpíada. Quero essa vaga para Tóquio e quem sabe chegar a uma final Olímpica”, falou Laura.