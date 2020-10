Botafogo demite técnico Bruno Lazaroni, com menos de um mês no cargo

A derrota por 1 a 0 pela Copa do Brasil para o Cuiabá na noite de ontem (27) custou o cargo do técnico Bruno Lazaroni. Em nota oficial, divulgada, nesta (28), o Botafogo explica que o time será dirigido pelo preparador de goleiros, Flavio Tenius, na partida contra o Ceará, no próximo (31), em em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro carioca explica ainda em nota que “ofereceu a oportunidade ao profissional de permanecer no clube como integrante da comissão técnica” e aguarda a definição de Lazaroni. O preparador físico Felippe Cappela e o auxiliar-técnico Fábio Lefundes também estão de saída do Botafogo. O departamento de futebol da equipe carioca ainda disse em nota que buscará "no mercado" um novo treinador para a equipe profissional.

Nota oficial: Botafogo comunica mudanças no Departamento de Futebolhttps://t.co/z3rPKTxtva — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) October 28, 2020

Bruno Lazaroni é o 14º técnico a perder o cargo em times da Série A do Brasileirão. Ele havia assumido o comando do time em 1º de outubro, em substituição a Paulo Autuori, que deixou a função, também após uma derrota: 2 a 1 para Bahia, no Campeonato Brasileiro.