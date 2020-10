Brasil fecha Grand Slam de Judô de Budapeste com mais 2 bronzes

O Brasil fechou a participação no Grand Slam de Budapeste (Hungria), neste domingo (25), com mais duas medalhas de bronze. Na categoria acima de 78kg, Beatriz Souza e Maria Suelen foram ao pódio e somaram mais 500 pontos, cada uma, no ranking mundial.

Sem essa atualização na listagem dos melhores judocas, Maria Suelen é quinta e Beatriz Souza é a sexta. A diferença entre elas é de apenas 142 pontos. O Brasil tem direito a uma vaga, e a definição da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) deve ocorrer em maio de 2021.

BEATRIZ SOUZA É BRONZE🥉



A segunda medalha do 🇧🇷 no Grand Slam de judô 🥋da Hungria veio com a peso-pesado Beatriz Souza!



Ela venceu a atleta Larisa Ceric, da Bósnia, por waza-ari.

O caminho das duas atletas brasileiras foi muito parecido. As duas tiveram o mesmo desempenho nas preliminares. Obtiveram duas vitórias por ippon e foram às semifinais como as melhores de suas chaves. Nessa fase, vieram as derrotas. Suelen caiu para a tunisiana Nihel Cheikh Rouhou depois de levar três punições contra duas da adversária. Bia perdeu por ippon para a turca Kayra Sayit. Na disputa do bronze, a primeira a lutar foi Beatriz, que venceu Larisa Ceric, da Bósnia, com um waza-ari. Depois Maria Suelen projetou Rochele Nunes, brasileira naturalizada portuguesa, para vencer por ippon.

MARIA SUELLEN TRAZ O SEGUNDO BRONZE DO DIA



A peso-pesado Maria Suelen Altheman fechou a participação brasileira 🇧🇷no GP de Budapeste de judô 🥋com mais uma medalha de bronze. Ela venceu Rochele Nunes, de Portugal no golden score👏 e se junta a Bia Souza no pódio da cat. +78kg.

O Brasil fechou o evento, que marcou a retomada do circuito mundial da modalidade, com três medalhas. Além das duas deste domingo, garantiu um bronze com William Lima.