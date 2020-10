Com técnico interino, Botafogo duela com o Ceará no Nilton Santos

À beira de zona de rebaixamento, o Botafogo enfrenta o Ceará neste sábado (31) no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com 19 pontos, o Alvinegro precisa da vitória para se distanciar do Z4. Já os visitantes estão em uma situação mais confortável: com 22 pontos, ocupam a 10ª colocação na tabela. O jogo será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Bruno Mendes.

Além da posição no Brasileirão, a pressão sobre a equipe carioca ficou ainda maior para o jogo de hoje (31), tendo em vista a derrota em casa por 1 a 0 para o Cuiabá, repleto de reservas,na última terça-feira (27), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O revés culminou na demissão do técnico Bruno Lazaroni, que ficou apenas 27 dias no cargo. Contra o Vozão, à beira do gramado estará o preparador de goleiros Flavio Tenius que vai assumir o comando do Botafogo de forma interina.

Do outro lado, o Ceará vem de quatro jogos de invencibilidade no Brasileirão: foram dois empates e duas vitórias. Na Copa do Brasil, diferentemente do Botafogo, conseguiu um resultado que pode ser considerado positivo na última quarta (28). Os cearenses empatam com o Santos, em 0 a 0, na Vila Belmiro, casa do Peixe.

Mais três confrontos movimentam a 19ª rodada neste sábado (31). O líder Internacional visita o Corinthians, às 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). No mesmo horário, o vice-lanterna Coritiba, recebe o Atlético-GO no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Fechando a noite, às 21h, Fortaleza e Fluminense duelam no Castelão, na capital cearense.