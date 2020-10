Com três de Falcão, Grêmio goleia em estreia na Liga Fut7 Nacional

A estreia de Falcão pelo Grêmio na Liga Fut7 Nacional foi recheada de gols. Considerado o melhor jogador de futsal de todos os tempos, o craque balançou as redes três vezes neste sábado (31), na goleada por 9 a 2 sobre o Estudiantes-RS, pela primeira rodada da Etapa Sul da competição. A partida, na Arena Rodrigo Mendes, em Porto Alegre, teve transmissão ao vivo da TV Brasil.

Falcão precisou de apenas dois minutos para abrir o placar, após troca de passes com Pé Fino. No minuto seguinte, Guinho ampliou, depois de um bate-rebate na área. Aos quatro, Rafa Neguinho fez jogada individual e rolou para Falcão, sem goleiro, marcar o segundo dele. Aos oito, o craque deu passe para Dico assinalar o quarto gol do Grêmio. Sete minutos depois, o ex-atleta do futsal iniciou o lance do gol de Iago. Já aos 20, Neiva marcou o sexto do Tricolor. Aos 24, pouco antes do intervalo, Gegê descontou para o Estudiantes.

Na etapa final, a rede só balançou aos 10 minutos, com Gegê marcando o segundo do time alvirrubro. Aos 15, Falcão recebeu perto da área e chutou de bico, assinalando o terceiro dele no jogo. No lance seguinte, Pé Fino e Rafa Neguinho tabelaram e a bola desviou no marcador do Estudiantes antes de entrar no gol. Por fim, aos 22, Pé Fino fechou o placar.

Ainda pela Etapa Sul, em partida também exibida pela TV Brasil, a Ponte Preta bateu a Chapecoense por 5 a 3, em duelo muito equilibrado. A Macaca saiu na frente com Cleberson. A Chape empatou com Massa, mas Mike logo recolocou os paulistas na frente. No último lance do primeiro tempo, Jeff igualou o marcador novamente, com um golaço.

Os catarinenses voltaram melhores para o segundo tempo e Marcelo, de pênalti, virou o placar. A vantagem do Verdão d'Oeste durou pouco: aos 10 minutos, Cleberson fez o terceiro da Ponte. A igualdade prevaleceu até os 22 minutos, quando Didi colocou a Macaca outra vez na dianteira. Léo Bueno, no fim da partida, sacramentou a vitória da Alvinegra.

Liga Fut7

Dezesseis clubes disputam a Etapa Sul, que será definida neste fim de semana, em Porto Alegre. São quatro grupos com quatro times cada. Os três mais bem colocados de cada chave disputam uma nova eliminatória, em jogo único. Os seis classificados vão às Superfinais da Liga Fut7 Nacional, que serão disputadas em São Paulo, no mês que vem.

Grêmio e Estudiantes integram o Grupo A, ao lado de Avaí e Peñarol Guaíba-RS. Já Ponte Preta e Chapecoense se encontram no Grupo C, com Independente Alvorada-RS e Rosário Central-RS. O Grupo B tem Internacional, Cavoka-SC, Atlético Sarandi-RS e Metropolitano-SC. Por fim, o Grupo D reúne Figueirense, Lance Sapucaia-RS, Teresópolis-RS e Marcílio Dias-SC.