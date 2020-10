Cruzeiro demite Ney Franco após novo tropeço pela Série B

O Cruzeiro anunciou a demissão de Ney Franco. O técnico foi dispensado minutos após o empate sem gols deste domingo (11), com o Oeste, na Arena Barueri, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Raposa permanece na zona de rebaixamento da competição, agora em penúltimo lugar, com 12 pontos. O rival é o lanterna, com sete pontos.

O treinador deixa o clube mineiro depois de apenas sete jogos. Foram duas vitórias, quatro derrotas e um empate, com aproveitamento de 33,3%. O presidente Sérgio Santos Rodrigues afirmou que Célio Lúcio, técnico da equipe sub-20 e ex-zagueiro do próprio Cruzeiro, comandará o time profissional de maneira interina.

Punido pela Fifa, devido ao não pagamento de uma dívida, o Cruzeiro iniciou a Série B com seis pontos negativos. Mesmo que não tivesse perdido os pontos, a Raposa estaria distante da parte de cima da tabela, ocupando apenas a 12ª posição, com 18 pontos. O time celeste não vence há três jogos e só ganhou uma das últimas seis partidas.

Com a bola rolando em Barueri (SP), não faltou disposição, mas as duas equipes pecaram demais na criação e na finalização. No primeiro tempo, a melhor oportunidade foi do Oeste. Aos 39 minutos, após uma troca de passes, o atacante Mazinho recebeu na grande área, com liberdade, na cara do goleiro Fábio, mas o chute cruzado passou rente à trave.

Na etapa final, a partida perdeu muita intensidade. O Cruzeiro desperdiçou uma chance clara aos 12 minutos. O volante Jadson ficou com a sobra de uma bola afastada pelo zagueiro Éder Sciola, mas bateu ao lado da meta. O drama da Raposa só não foi maior na Arena Barueri porque, já nos acréscimos, Fábio evitou o gol do atacante Madson.

O Cruzeiro volta a jogar nesta sexta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Juventude, no Mineirão. No dia seguinte, o Oeste visita o Confiança em Aracaju, às 16h30.

Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro.