Flamengo vence Goiás e assume vice-liderança do Brasileiro

O Flamengo derrotou o Goiás por 2 a 1 nesta terça (13), no estádio do Maracanã, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. A partida foi válida pela 11ª rodada da Série A, adiada por compromissos do Rubro-Negro na Libertadores da América.

Com o resultado, o time carioca chega aos mesmos 30 pontos do líder Atlético-MG, mas ainda fica atrás do Galo pelo critério de vitórias. Este foi o terceiro resultado positivo seguido do técnico catalão Domenèc Torrent na competição nacional. Os próximos desafios no Brasileiro são o Bragantino, na quinta (15), e Corinthians, no domingo (19).

O Esmeraldino começou surpreendendo a equipe da casa. Aos 12 minutos, Vinicius abriu o marcador com um belo gol, após cruzamento de Daniel Bessa. O Flamengo não se abateu e continuou a perseguir o empate, que só viria aos 38 minutos com Pedro. Na segunda etapa, logo aos 3 minutos, Bruno saltou para acertar o travessão. Mas a virada só viria nos acréscimos, novamente com Pedro, e no último lance do confronto.

Lanterna

Com esta derrota o Goiás segue na lanterna do Brasileiro, com nove pontos, mas com dois jogos a menos que a maioria dos clubes.

