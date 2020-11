Flamengo e São Paulo duelam no Maracanã

A última rodada (19ª) do primeiro turno do Brasileirão tem Flamengo e São Paulo, neste (1), às 16h, no Maracanã, como um dos principais jogos. Com 35 pontos, a equipe carioca é vice-líder da competição e vem de um empate em 2 a 2 contra o Internacional. Já os paulistas somam 27 pontos e com três jogos a menos também estão na luta para chegar ao topo.

O técnico catalão ènec Torrent vai precisar pôr a prova o elenco rubro-negro mais uma vez. O zagueiro Rodrigo Caio está fora por contusão, assim como Diego Ribas e Gabriel Barbosa. No meio de campo, também estão suspensos por cartão amarelo Wiliam Arão e Thiago Maia. Mais uma vez tendo que recorrer aos jovens da base, o Flamengo deve entrar em campo com Hugo, Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; João Gomes, Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro.

O Tricolor Paulista tenta esquecer a derrota para o Lanús (Argentina) por 3 a 2, com quem volta a jogar na próxima (4) pela Copa Sul-Americana. Diante do Flamengo, o treinador Fernando Diniz deve escalar: Tiago Volpi; Tchê Tchê, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner.

O clássico Flamengo e São Paulo costuma reservar muitas emoções aos torcedores. Até agora, foram 134 partidas, com 52 vitórias paulistas, 42 triunfos cariocas e 40 empates. A Rádio Nacional transmite o duelo, com locução de André Marques, comentários de Mario Silva, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Astrid Nick.