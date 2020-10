Maradona comemora 60º aniversário com homenagens por todo o mundo

Diego Maradona comemora seu 60º aniversário nesta sexta-feira (30) com homenagens de todo o mundo e a montagem de um outdoor de 100 metros de comprimento no centro da capital Buenos Aires (Argentina). Mas o técnico do Gimnasia y Esgrima deve passar um dia tranquilo em casa e pode perder a retomada da Liga Argentina por causa do temor da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Segundo reportagens, o ex-atacante do Boca Juniors e do Napoli teve contato com uma pessoa que mostrou sintomas de covid-19 e pode não acompanhar a partida de seu time contra o Patronato, a primeira da campanha recém-reiniciada da primeira divisão, que foi interrompida em março. Mas amigos enviaram homenagens ao ícone extravagante, que levou a Argentina ao título da Copa do Mundo de 1986.

"Começo meu sexagésimo com estas mensagens maravilhosas que todos vocês me enviaram", disse Maradona em resposta. "Obrigado por seu amor e sua amizade. Este é o melhor presente que poderiam ter me dado."

No Instagram, grandes nomes do futebol mundial, como o ex-atacante Ronaldo do Brasil, o treinador português José Mourinho e o ex-capitão da Itália Franco Baresi, transmitiram seus melhores votos.

Maradona é considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. A conquista do Mundial com a Argentina e seus dois gols na Inglaterra na vitória das quartas de final --um deles o polêmico "Mão de Deus"-- são momentos inesquecíveis da história do esporte.

Mas seu vício em drogas maculou seus anos posteriores na Itália e o levou a ser expulso da Copa do Mundo de 1994, ficando afastado do esporte durante 15 meses.