Mesmo fora de Sorocaba, Magnus se mantém 100% na primeira fase da LNF

O equilíbrio marcou a primeira fase da Liga Nacional de Futsal (LNF), transmitida pela TV Brasil, mas um time, em especial, chamou a atenção. Das dez partidas disputadas até o momento, o Magnus Sorocaba venceu todas. Com 30 pontos, a equipe do interior paulista lidera com sobras o Grupo A e tem, de longe, o melhor desempenho da competição, com quase o dobro dos 17 pontos de Joinville, Carlos Barbosa e Cascavel, que encabeçam o Grupo B e aparecem na sequência da classificação geral.

Assim como as demais equipes da LNF, o Magnus foi impactado pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). Devido ao surto da doença, o campeonato, inicialmente previsto para 27 de março, só começou de fato em agosto. O grupo, que tinha iniciado a preparação para 2020 em fevereiro - 11 remanescentes do elenco tricampeão mundial no ano passado, e seis atletas promovidos do sub-20 - ficou quase quatro meses longe das quadras. Durante esse tempo, o jeito foi treinar à distância, cada um em sua casa.

"Nossa equipe não parou. Sabíamos que [se exercitar em casa] não era a mesma coisa que na quadra, mas foi o jeito que conseguimos para manter a forma física. Isso, com certeza, foi um passo à frente de outros times", afirma o fixo Lucas Rodrigues, que está na terceira temporada da LNF pelo time de Sorocaba (SP).

"Acredito muito que essas 10 vitórias seguidas foram pela nossa entrega, mesmo quando ficamos sem poder treinar em quadra e academia, por causa da pandemia. Fizemos treinos on-line, por vídeo. A comissão, o Mauro [Sandri, preparador físico] passaram vários trabalhos. Foi difícil, mas acredito que estamos colhendo os frutos desse sacrifício", conta Leandro Lino, ala do Magnus pelo quarto ano seguido.

Casa temporária

Os treinos à distância perduraram até agosto, quando o elenco pôde, enfim, reapresentar-se para treinar presencialmente. No entanto, com a Arena Sorocaba utilizada como hospital de campanha no enfrentamento ao coronavírus, o time teve de migrar, temporariamente, para uma cidade vizinha. A equipe tem se exercitado e jogado no ginásio Professor João Carlos de Camargo, em Votorantim (SP).

O hospital de campanha foi fechado na Púltima quinta-feira (15), mas a franquia aguarda a limpeza do local e a liberação da prefeitura para retornar à Arena Sorocaba. "Para gente, está sendo bom. O ginásio de Votorantim tem um piso liso, mais rápido, diferente de Sorocaba, que é de plástico e segura bastante o jogo, deixa ele mais lento", analisa Leandro.

Os números evidenciam o volume ofensivo empenhado pela equipe sorocabana. São 41 gols marcados nas 10 partidas realizadas, média superior a quatro gols por jogo. Além disso, o time reúne os dois principais goleadores do campeonato até o momento: o ala Pedrinho e o fixo Rodrigo, ambos com sete bolas na rede.

Pensando adiante

Por conta da pandemia, a forma de disputa da LNF teve de ser alterada para 2020. Ao invés da primeira fase em que todos jogam entre si, em turno único, desta vez as franquias foram divididas em três grupos regionalizados, enfrentando somente os times da mesma chave, em partidas de ida e volta. Os cinco primeiros de cada grupo, mais o sexto colocado de melhor desempenho, seguem às oitavas de final.

Por enquanto, o Magnus enfrentou somente equipes paulistas (São José, Corinthians e Intelli Tempersul), mineiras (Minas Tênis Clube e Praia Clube) e o Brasília. A partir do mata-mata, poderá ter pela frente os principais rivais em nível nacional, como o atual bicampeão Pato (que bateu os sorocabanos na final nacional do ano passado) ou o Carlos Barbosa (maior campeão da Liga, com cinco títulos).

"Com certeza, [a próxima fase] será totalmente diferente. As equipes estão adquirindo melhor forma física e tática. Há várias equipes que darão trabalho", projeta Lucas, reconhecendo que a campanha do Magnus credencia o time ao posto de favorito a um título que não vem desde 2014. "Mas favoritismo e só fora de quadra. Na quadra, tem de manter os pés no chão para buscar o objetivo", pondera o fixo. "Serão grandes jogos [na próxima fase]. Mas estamos nos preparando não só técnica, mas mentalmente. Quem chegar mentalmente melhor, estará um passo a frente", conclui Leandro.

Sequência da LNF

O Magnus Sorocaba tem ainda dois compromissos antes do mata-mata da LNF. Neste sábado (17), a equipe recebe o São José às 13h15 (horário de Brasília). Depois, volta à quadra no próximo dia 31, no mesmo horário, para enfrentar o Corinthians, novamente como mandante.

O Grupo A, o mesmo do Magnus, prossegue nesta sexta-feira (16) com a Intelli recebendo o Praia Clube em Dracena (SP) às 18h. No domingo (18), às 13h, o Corinthians visita o Minas em Belo Horizonte. Pelas demais chaves, sábado é dia de Jaraguá e Pato, às 11h e de Blumenau e Joinville, às 16h. No domingo, a TV Brasil transmite ao vivo, a partir das 11h, direto de Erechim (RS), o clássico gaúcho entre Atlântico e Carlos Barbosa. Mais tarde, às 20h15, medem forças Tubarão e Assoeva, às 20h15. Confira a tabela de classificação da Liga Nacional de Futsal.