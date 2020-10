No Ceará, Fernando Prass reencontra Palmeiras em duelo pela Série A

No Palmeiras, foram sete temporadas, 274 jogos e quatro títulos: uma Série B (2013), duas Séries A (2016 e 2018) de Campeonato Brasileiro e, talvez, o mais emblemático, a Copa do Brasil de 2015. Na final contra o Santos, Fernando Prass se agigantou na disputa de pênaltis e ainda marcou o gol que sacramentou a primeira conquista do Verdão no Allianz Parque (e a última antes da fase abastada do clube, iniciada no ano seguinte).

Neste sábado (3), goleiro e Palmeiras estarão novamente no mesmo gramado, mas em lados opostos. Fernando Prass defenderá a meta do Ceará, time do qual é um dos protagonistas em 2020, no primeiro reencontro com o ex-clube, do qual se despediu em dezembro. No Vozão, o arqueiro é titular desde a estreia, em 26 de janeiro, contra o Frei Paulistano, na Copa do Nordeste, torneio do qual foi campeão. De lá para cá, esteve em 37 dos 39 jogos do Alvinegro.

Transmissão da Rádio Nacional

A bola começa a rolar no Allianz às 19h (horário de Brasília), com transmissão da Rádio Nacional a partir das 18h30. A partida é válida pela 13ª rodada da Série A e terá narração de Rodrigo Campos, com comentários de Mário Silva, reportagem de Rafael Monteiro e plantão esportivo de Bruno Mendes.

Como chegam as equipes

O Palmeiras tem desfalques para encarar o Ceará. O volante Gabriel Menino e os meias Zé Rafael e Lucas Lima estão suspensos. Na vitória por 5 a 0 sobre o Bolívar, na última quarta-feira (30), que assegurou a equipe nas oitavas de final da Libertadores, o técnico Vanderlei Luxemburgo escalou o volante Bruno Henrique, o meia Raphael Veiga e o atacante Rony, deixando o trio no banco, dando pistas de quem levará a campo.

Depois da nossa noite de #Classificados, dia de reapresentação na Academia 👊🟢⚪



Confira todos os detalhes ➤ https://t.co/kjKsYlGVXZ#AvantiPalestra pic.twitter.com/VRUGBq8vgm — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) October 1, 2020

No Ceará, o técnico Guto Ferreira tem ainda mais problemas. Os laterais Samuel Xavier (dores musculares) e Bruno Pacheco (levou quatro pontos na testa, após um choque de cabeça durante a final do Campeonato Cearense, contra o Fortaleza, na quarta), o zagueiro Luiz Otávio, o volante Fernando Sobral e o meia Vina (poupados) sequer viajaram. O zagueiro Klaus, o volante William Oliveira e o atacante Rodrigão estão contundidos.

Cinco pontos separam as equipes, que figuram em metades diferentes da tabela. O Palmeiras é o quarto colocado, com os mesmos 19 pontos do São Paulo, ficando atrás pelo número de vitórias (cinco a quatro para o Tricolor). O Ceará aparece em 12º, com 14 pontos, três a frente do Coritiba, primeira equipe na zona do rebaixamento.

Mais Brasileirão

Outras duas partidas movimentam o sábado pelo Brasileirão. Às 17h, o clássico Gre-Nal abre a rodada na Arena do Grêmio. O Tricolor chega embalado pela vitória por 2 a 0 sobre a Universidad Católica (Chile), que garantiu o time de Renato Portaluppi na próxima fase da Libertadores. O Colorado, que deixou escapar a chance de também se classificar por antecipação na competição sul-americana ao empatar por 0 a 0 com o América de Cali (Colômbia), tenta encerrar um incômodo jejum de 10 jogos sem vencer o maior rival.

📸🇦🇹 Colorado realiza preparação para sequência de jogos no @Brasileirao. #VamoInter pic.twitter.com/XEjmpCL80W — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 1, 2020

Na competição nacional, porém, a situação do Inter é mais confortável. A equipe dirigida por Eduardo Coudet é a vice-líder, com 21 pontos, a três pontos do Atlético-MG. Apesar disso, o Colorado não vence há três jogos pelo Brasileiro e só obteve cinco dos últimos 15 pontos disputados. O Grêmio é apenas o 15º colocado, com 13 pontos e apenas duas vitórias em 11 partidas, com sete empates.

Já às 21h, o Red Bull Bragantino recebe o Corinthians no estádio Nabi Abi Chedid. Apenas dois pontos distanciam os times paulistas. O Massa Bruta é o 18º, com 11 pontos, mas não tropeça há duas partidas, com uma vitória (4 a 2 no Ceará, em casa) e um empate (1 a 1 com o Vasco, fora) no período. O Timão ocupa o 14º lugar, com 13 pontos, e perdeu em três das últimas cinco vezes que esteve em campo, com uma vitória (3 a 2 sobre o Bahia, na Neo Química Arena) e um empate sem gols com o Atlético-GO, na quarta passada, também em São Paulo.

Aniversariante do dia, o professor Barbieri não deu moleza para o nosso grupo nesta quarta-feira 😅💪🏽. Tarde de muito trabalho, de olho no próximo compromisso pelo @Brasileirao, contra o Corinthians.#RedBullBragantino pic.twitter.com/whRx4jRIEJ — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) September 30, 2020

