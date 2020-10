Nos acréscimos, Flamengo empata com Internacional no Beira-Rio

O líder Internacional empatou neste domingo (25) com o vice-líder Flamengo por 2 a 2 no estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, os colorados se mantiveram no topo da tabela de classificação. Gaúchos e cariocas estão com os mesmos 35 pontos, mas a equipe comandada pelo técnico argentino Eduardo Coudet leva vantagem no critério de desempate do saldo de gols (15 a 11).

(INTxFLA) ⏰ 53'/2T: Fim de jogo! Inter e Flamengo ficam no empate em 2 a 2 no Gigante. #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/JmzWHQgFU2 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 25, 2020

Os donos da casa começaram pressionando. Logo aos 6 minutos abriram o placar. O lateral do Flamengo Isla perdeu a bola para Patrick, que foi até a linha de fundo e tocou para Abel Hernández. Dentro da área, o atacante uruguaio se antecipou à zaga rubro-negra e chutou firme. Indefensável para o goleiro Hugo. Quatro minutos depois, os visitantes empataram. O atacante Pedro, de fora da área, bateu firme no canto esquerdo do goleiro Marcelo Lomba, que não conseguiu interceptar. Este foi o nono gol de Pedro no Brasileirão.

Após o placar igualar, o jogo ficou equilibrado. Entretanto, aos 24, após mais uma bobeira do sistema defensivo da equipe carioca, o Inter voltou à frente no marcador. Após erro de passe do zagueiro Gustavo Henrique, na saída do goleiro Hugo, Thiago Galhardo bateu colocado e balançou a rede adversária. Com este gol, Galhardo se isolou ainda mais na artilharia do campeonato, com 15. O jogador colorado ainda fez o terceiro aos 43, mas desta vez estava impedido.

📝📷 Inter empata no Beira-Rio e segue na ponta do Brasileirão. Galhardo e Abel Hernández marcaram os gols do Clube do Povo no confronto, que levou o Colorado aos 35 pontos na tabela de classificação. Confira imagens e relato na crônica da partida: https://t.co/U5sAyC9jY1 pic.twitter.com/Sim9yW3vZS — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 25, 2020

Empate no final

Na segunda etapa, o Flamengo tentou reagir, mas foi o Inter que quase ampliou. Aos 4, Marcos Guilherme bateu de primeira, de fora da área, e acertou a trave de Hugo. Em seguida os rubro-negros incomodaram. Aos 7, de voleio, Pedro quase marcou o segundo dele na partida. Aos 12, o lateral-esquerdo rubro-negro Filipe Luís acertou o travessão. No decorrer do segundo tempo os cariocas dominaram a partida, embora não conseguissem transformar a pressão em gol. Até que nos acréscimos, aos 49, Gerson cruzou para Everton Ribeiro, que, de cabeça, empurrou para o fundo da rede. Internacional 2, Flamengo 2.

Toda a vibração de @evertonri no segundo gol do Mengão! 👏❤️🖤#VamosFlamengo



📸 Marcelo Cortes / CRF pic.twitter.com/eJvoOQMGNT — Flamengo (@Flamengo) October 25, 2020

O próximo compromisso das duas equipes será na próxima quarta-feira (28). Estreando na Copa do Brasil, o Internacional enfrentará o Atlético-GO no estádio Olímpico, em Goiânia (GO), às 19h. Outro que vai debutar na competição é o Flamengo, que duelará com o Athletico-PR, atual campeão da competição, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), às 21h30.

Pelo Brasileirão, os colorados voltam a campo no sábado (31). O adversário será o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 19h. Já o Flamengo receberá o São Paulo no domingo (1º). A partida acontecerá no Maracanã às 16h.

Triunfo gremista

De virada, o Grêmio bateu o Athlético Paranaense por 2 a 1 na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O Furacão abriu o placar com Carlos Eduardo ainda no primeiro tempo. Após o intervalo, o zagueiro do Athletico-PR Thiago Heleno marcou contra. O gol da vitória dos gaúchos saiu dos pés de Ferreira, aos 41 minutos. Com o êxito fora de casa, o Grêmio chegou a 24 pontos, e ocupa a nona posição. Já o Athletico-PR é o 18º, com 16.

Fim de jogo: Athletico 1x2 #Grêmio

Foi de virada! Com gols de Thiago Heleno (contra) e Ferreira, no final do jogo, vencemos a equipe do Athletico na Arena da Baixada. Somamos 3 pontos no #Brasileirão2020 e chegamos à 9ª posição com um jogo a menos.

💪🏽⚽🇪🇪 #CAPxGRE #VamosTricolor pic.twitter.com/Qwxtx81hcA — Grêmio FBPA (@Gremio) October 25, 2020

Assim como Flamengo e Internacional, Athletico-PR e Grêmio também estreiam pela Copa do Brasil. Enquanto o Furacão vai encarar o Flamengo, o tricolor gaúcho terá o Juventude pela frente na quinta-feira (29). O confronto acontecerá em Porto Alegre às 21h30.

Confira mais alguma imagens da nossa vitória sobre o Athletico na noite de hoje!



🗓️Nosso próximo compromisso é na quinta-feira, contra o Juventude, em nossa estreia nas oitavas de final da #CopaDoBrasil2020. pic.twitter.com/34lHnC56G1 — Grêmio FBPA (@Gremio) October 25, 2020

Em seguida, a dupla volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (1º), às 16h, os paranaenses visitarão o Sport na Ilha do Retiro, no Recife (PE). Já o Grêmio receberá o Bragantino na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O embate será realizado no dia do feriado de Finados, em 2 de novembro, às 20h.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.