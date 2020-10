Paulo Wanderley continua na presidência do COB

Nesta quarta-feira (7), Paulo Wanderley Teixeira foi reeleito para mais quatro anos à frente do Comitê Olímpico do Brasil (COB). A eleição foi definida logo no primeiro turno. Dos 48 votos, 26 foram para a chapa da situação. A chapa liderada por Rafael Westrupp teve 20 votos e a de Helio Meirelles, dois.



O dirigente reeleito do COB foi presidente da Confederação Brasileira de Judô durante 16 anos e assumiu o comando do Comitê Olímpico em outubro de 2017, após a saída de Carlos Arthur Nuzman, retirado do posto após envolvimento em casos de corrupção. Ao lado do vice-presidente Marco La Porta, Wanderley dirigirá o COB até 2024. Nesse período serão realizados duas edições de Jogos Olímpicos: a primeira, em Tóquio, no ano que vem e a segunda, em 2024, em Paris.

O novo Conselho de administração do COB, também eleito nesta quarta-feira, é composto por José Luiz Vasconcellos (ciclismo), Anders Pettersson (desportos na neve), Matheus Figueiredo (desportos no gelo), Raphael Nishimura (escalada esportiva), Alberto Cavalcanti Jr (taekwondo), Silvio Acácio Borges (judô), Ernesto Teixeira (triatlo) e Ricardo Leyser, membro independente.