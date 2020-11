Alison/Álvaro e Guto/Arthur decidem etapa no Circuito Nacional

No final da tarde deste sábado (14) foram definidos os finalistas da terceira etapa masculina do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia 20/21. As duplas olímpicas do Brasil, que fizeram a final na etapa anterior, se reencontraram pouco mais de duas semanas depois, desta vez na semifinal. O resultado da última partida foi o mesmo. Alison e Álvaro Filho (ES/PB) venceram o duelo contra Evandro e Bruno Schmidt (RJ/DF) por 2 sets a 0 (21/18 e 21/19). “Nosso time completou um ano e quatro, cinco meses, e a gente está passando por muitas coisas que nós não passamos no ano passado. Tivemos a classificação olímpica, mas esse ano esse momento de quarentena, jogar sem torcida. Isso tudo é um aprendizado. A gente já se conhece muito bem e é no detalhe. Realmente o Álvaro fez a diferença e isso aí é o detalhe de um time”, disse Alisson.

Guto e Arthur Mariano (RJ/MS) garantiram vaga na segunda final em três torneios disputados pela dupla desde que se uniram para a temporada. Para chegarem à decisão da terceira etapa, eles superaram André/George (ES/PB), dupla que é a atual campeã brasileira, de virada por 2 sets a 1 (18/21, 21/13 e 15/13). “Estamos muito felizes com essa classificação, em ter a oportunidade de jogar mais uma final. A gente se dedica, mas ainda estamos sem palavras para poder explicar como tudo está acontecendo tão rápido para nosso time, que tem pouco tempo junto”, contou Guto.

Alison/Álvaro Filho (ES/PB) e Guto/Arthur Mariano (RJ/MS) decidem o título da competição neste domingo(15), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), a partir das 12h. A decisão do terceiro lugar começa às 11h com o jogo entre Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF) e André/George (ES/PB).