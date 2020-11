Bruno Soares estreia com vitória de virada nas duplas do ATP Finals

O tenista Bruno Soares largou com vitória na chave de duplas do ATP Finals, que reúne as oito melhores parcerias da temporada. Nesta segunda-feira (16), em Londres (Inglaterra), o brasileiro e o croata Mate Pavic derrotaram o austríaco Jurgen Melzer e o francês Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/1 e 10/4.

A vitória põe Soares e Pavic na vice-liderança do grupo Bob Bryan (confira abaixo os integrantes), atrás da parceria do espanhol Marcel Granollers com o argentino Horacio Zeballos, que também estreou vencendo - ganharam em sets diretos, o que lhes garante o topo da chave - os australianos John Peers e Michael Venus, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/5. O brasileiro e o croata aguardam a Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) confirmar o próximo jogo deles na competição.

Após perderem o primeiro set em um apertado tie-break (8/6), Soares e Pavic venceram com facilidade a segunda parcial (6/1), chegando com moral para o terceiro set. O equilíbrio dos seis primeiros pontos disputados - três para cada dupla - logo se esvaiu, com a sequência de seis pontos seguidos anotados pela parceria Brasil-Croácia, que só administrou o jogo até fechá-lo em 10/4.

As duplas participantes estão reunidas em dois grupos. As duas melhores de cada chave avançam às semifinais. O também brasileiro Marcelo Melo - que joga com o polonês Lukazs Kubot - figura no grupo Mike Bryan. Nesta terça-feira (17), às 9h (horário de Brasília), eles enfrentam os alemães Kevin Krawietz e Andreas Mies, pela segunda rodada.

Na estreia, a parceria Melo e Kubot perderam para o norte-americano Rajeev Ram com o britânico Joe Salisbury por 2 sets a 1. A outra dupla da chave, formada pelo holandês Wesley Koolhof e pelo croata Nikola Mektic, superou Krawietz e Mies na primeira rodada, também por 2 a 1.

Confira abaixo os integrantes de cada chave:

Grupo Bob Bryan

Mate Pavic (Croácia) / Bruno Soares (Brasil)

Marcelo Granollers (Espanha) / Horacio Zeballos (Argentina)

John Peers (Austrália) / Michael Venus (Nova Zelândia)

Jurgen Melzer (Áustria)/ Edouard Roger-Vasselin (França)

Grupo Mike Bryan

Rajeev Ram (EUA) / Joe Salisbury (Grã-Bretanha)

Kevin Krawietz / Andreas Mies (Alemanha)

Wesley Koolhof (Holanda) / Nikola Mektic (Croácia)

Lukasz Kubot (Polônia) / Marcelo Melo (Brasil)