Depois da cirurgia, Mayra projeta retorno às competições em abril

Nesta quinta-feira (5), a judoca Mayra Aguiar usou o perfil da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) para falar sobre a recuperação do procedimento cirúrgico no joelho esquerdo feito em setembro. "Nunca fui de me entregar. Nunca desisti. E não vai ser agora que isso vai acontecer. Já enfrentei sete cirurgias e várias lesões, além de dificuldades normais que todas as pessoas passam, e jamais deixei de perseguir os meus objetivos. Agora, minha meta é estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio e sei que lá estarei, mais uma vez representando as cores do Brasil e da Sogipa", falou a bicampeã mundial, dona de dois bronzes olímpicos.

"O processo de recuperação começou em seguida. Neste momento, caminha muito bem. Me sinto fortalecida e motivada. A evolução é visível dia a dia. A resiliência faz parte da minha vida e sempre tive muita tranquilidade em me adaptar e fazer o melhor com aquilo que eu tenho em cada momento. Em janeiro, volto a colocar o quimono e, em março ou abril, já devo competir", finalizou.

A CBJ confirmou nesta quarta (4), através de nota, que a atleta se lesionou no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em setembro durante a participação na Missão Europa, em Portugal, iniciativa do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Atual número cinco do mundo na categoria até 78 kg, a judoca gaúcha de 29 anos já tem a classificação bem encaminhada. E, mesmo sem lutar, até junho de 2021, quando será definida a classificação aos Jogos Olímpicos, dificilmente ficará de fora.