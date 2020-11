Estreia no ITTF Finals marca milésimo jogo internacional de Calderano

Hugo Calderano é o representante do Brasil na chave masculina do ITTF Finals, torneio que reúne 16 dos 20 atletas mais bem colocados no ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF). A competição será disputada na cidade de Zhengzhou (China). O carioca, sexto melhor do mundo, estreia nesta quinta-feira (19), às 9h40 (horário de Brasília), contra o inglês Liam Pitchford, número 15 no ranking da ATP. A partida poderá ser acompanhada ao vivo no canal oficial da ITTF.

O duelo com Pitchford será o milésimo compromisso internacional da carreira de Calderano. O mesatenista de 24 anos compete desde 2009 e venceu 750 das 999 partidas que disputou, em 121 torneios. "Quando comecei, não imaginava que viveria tudo isso. É um grande privilégio ter toda essa experiência de vida tão jovem", disse o brasileiro, em comunicado à imprensa.

🥁 Bank of Communications 2020 #ITTFfinals MEN'S SINGLES DRAW 🥁



Which match are you most excited about❓#RESTART pic.twitter.com/o1KSdxEALh — ITTF World (@ittfworld) November 18, 2020

É a terceira participação seguida de Calderano no ITTF Finals. O brasileiro tem como melhor campanha a semifinal atingida em 2018. Na ocasião, ele venceu o chinês Fan Zhendong - que tanto na época como agora é o número um do mundo. Em seguida, foi superado pelo japonês Tomokazu Harimoto, campeão daquela edição.

O carioca vem de derrota na semana passada, na estreia pela Copa do Mundo de tênis de mesa, disputada na cidade de Weihai (China). Calderano entrou direto nas oitavas de final e foi batido pelo sul-coreano Jang Woojin (16º do mundo). Devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19) a ITTF criou uma espécie de "bolha" para realização dos dois torneios no país. Neste sistema, os jogadores e técnicos foram testados antes e depois de chegarem ao país asiáticoo e a cada mudança de cidade.

Após o ITTF Finals, Calderano disputa o torneio internacional de Macau, com premiação de R$ 460 mil para o campeão. A competição ocorre entre os dias 25 e 29 deste mês e também terá a participação de outro brasileiro, Gustavo Tsuboi, 44º do ranking da ITTF, que caiu na primeira fase da Copa do Mundo.