Flamengo sai na frente, mas cede o empate para o Atlético-GO no Maraca

O Flamengo empatou com o Atlético-GO por 1 a 1 neste sábado (14) no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, os cariocas caíram da terceira para a quarta posição da competição. Do outro lado, na estreia do treinador Marcelo Cabo, o Dragão acumulou cinco jogos consecutivos sem vencer no Brasileirão, sendo três derrotas e dois empates. Neste momento, os goianos ocupam a 14ª colocação.

Em busca da primeira vitória de Ceni à frente do Flamengo, a primeira chance de gol da equipe carioca aconteceu aos 22 minutos. Da entrada da grande área, Thiago Maia chutou forte e acertou a trave. Na sequência, os visitantes assustaram aos 33. Chico finalizou pelo lado direto, obrigando o goleiro Hugo Souza a fazer a defesa. Dois minutos depois, aos 35, o atacante do Flamengo Bruno Henrique chutou colocado, forçando o goleiro Jean a fazer intervenção difícil. Em seguida, aos 41, Zé Roberto, de voleio, quase marcou o primeiro do jogo. A bola saiu pelo lado direito de Hugo.

O placar foi aberto somente aos 44. Willian Arão lançou para Bruno Henrique, que cara a cara com Jean bateu rasteiro no canto esquerdo do goleiro, que desta vez não conseguiu defender. Flamengo 1 x 0 Atlético-GO.

Após o intervalo o Flamengo continuou dominando a partida. Aos 8, Vitinho finalizou de longa distância, rasteiro, no canto direito, forçando a defesa de Jean. Logo na sequência, aos 10, Gabigol fez o segundo, entretanto, foi marcado o impedimento. Apesar da pressão dos comandados de Ceni, aos 13, o Dragão empatou com o chute rasteiro de Zé Roberto no canto direito de Hugo. Após a igualdade, o jogo virou ataque do Flamengo contra defesa do Atlético-GO. Aos 45, Lincoln, da equipe carioca, sem goleiro, perdeu um gol incrível na pequena área. Flamengo 1 x 1 Atlético-GO.

O próximo compromisso do Flamengo é na quarta-feira (18) no Morumbi, em São Paulo (SP), às 21h30, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, a equipe comanda por Rogério Ceni volta a campo no sábado (21) contra o Coritiba, às 19h , no Maracanã. Já o Atlético-GO terá na rodada seguinte o Sport como adversário. O confronto será realizado na segunda-feira (23) às 20h.