Inter confirma saída do técnico Eduardo Coudet

A diretoria do Internacional confirmou, no fim da tarde desta segunda-feira (9), a saída do técnico argentino Eduardo Coudet.

“A passagem dele e de toda comissão pelo clube acabou após o jogo contra o Coritiba, por iniciativa exclusiva do próprio do Eduardo Coudet", disse o presidente Marcelo Medeiros em entrevista coletiva virtual, que contou também com a presença do vice-presidente Alexandre Barcellos.

O último jogo do argentino no comando técnico do Internacional foi com o Coritiba, neste domingo no Beira-Rio, e terminou empatado em 2 a 2. Coudet chegou no Beira-Rio no início desse ano e encerra sua passagem no clube gaúcho como líder do Campeonato Brasileiro, classificado às quartas de final da Copa do Brasil e às oitavas de final da Libertadores. No total, foram 46 jogos, com 24 vitórias, 13 empates e nove derrotas, aproveitamento de 61,5%.

O substituto ainda não foi anunciado, mas deve ser o técnico Abel Braga, campeão da Libertadores e do Mundial pelo Colorado em 2006. Abel Braga está sem clube desde março, quando saiu do Vasco da Gama. Nesta última passagem pelo clube carioca, ele ficou apenas três meses no comando do time, com 14 jogos, quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de 40,5%.