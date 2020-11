ITTF Finals: Calderano vence jogo mil e enfrenta número um do mundo

O brasileiro Hugo Calderano largou com vitória no ITTF Finals, torneio disputado em Zhengzhou (China) com 16 dos 20 melhores atletas no ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, sigla em inglês). Número seis do mundo, o carioca venceu nesta quinta-feira (19) o britânico Liam Pitchford (15º) por quatro sets a zero, com parciais de 11/4, 11/4, 13/11, 12/10.

Foi a milésima partida de Calderano em competições internacionais desde a estreia, em 2009, e a 751ª vitória. Na sexta-feira (20), às 5h10 (horário de Brasília), o brasileiro de 24 anos joga pelas quartas de final contra o chinês Fan Zhendong, líder do ranking da ITTF e atual vencedor da Copa do Mundo, disputada na semana passada em Weihen (China) É a terceira vez seguida que eles se encontram na mesma fase do Finals. Em 2018, o carioca levou a melhor. No ano passado, o chinês deu o troco.

Devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19) a ITTF criou uma espécie de "bolha" para realizar tanto a Copa do Mundo como o Finals - ambos na China - em formato semelhante ao da NBA (principal liga de basquete norte-americana). No sistema, os jogadores e técnicos foram testados antes e depois de chegarem ao país asiático e a cada mudança de cidade.

Após o Finals, Calderano disputa o torneio internacional de Macau, com premiação de R$ 460 mil para o campeão. A competição ocorre entre os dias 25 e 29 deste mês e também terá a participação de outro brasileiro, Gustavo Tsuboi, 44º do ranking da ITTF.