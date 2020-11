Lewis Hamilton vence na Turquia e se torna heptacampeão mundial

Esse domingo (15) vai ficar marcado na história da Fórmula 1. E o responsável é o britânico Lewis Hamilton. O piloto da Mercedes venceu o Grande Prêmio da Turquia e se tornou heptacampeão mundial da categoria, igualando a marca do alemão Michael Schumacher como o maior vencer da história da Fórmula 1. Além do título, faturou também a 94ª vitória, aumentando outro recorde que já era dele.

7X Formula 1 World Champion. Wow. To everyone that has supported me along the way, this is for you. To my incredible family, where do I even start? I am eternally grateful for your unconditional love, sacrifices and support... https://t.co/Uwb34qzCx2