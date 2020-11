Liga dos Campeões: Bayern vence e chega às oitavas de final

O atual campeão europeu Bayern de Munique não teve uma atuação de destaque, mas fez o suficiente para vencer o RB Salzburg (Áustria) por 3 a 1 nesta quarta-feira (25), garantindo vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões quando faltam duas rodadas para o fim da fase de grupos.

O campeão alemão aumentou seu recorde para 15 vitórias consecutivas na competição, com gols de Robert Lewandowski, Maximilian Woeber (contra) e Leroy Sane.

O Salzburg diminuiu com Mergim Berisha e poderia ter voltado a marcar depois de o Bayern ter ficado com 10 jogadores por causa da expulsão de Marc Roca.

Os bávaros lideram o grupo A com 12 pontos, com o Salzburg em último lugar com 1. O Atlético de Madri (Espanha) está em segundo com 5 pontos, após o empate sem gols com o Lokomotiv de Moscou (Rússia), que tem 3.

Jogando na França, o Porto (Portugal) venceu confortavelmente o Olympique de Marseille (França) por 2 a 0 e ficou perto de se classificar para a fase eliminatória do torneio.

O gol de Zaidu Sanusi e o pênalti cobrado por Sergio Oliveira deram ao Porto 9 pontos em quatro jogos do grupo C, enquanto o Marseille, que se tornou o primeiro time a perder 13 partidas consecutivas na competição, está eliminado com zero ponto.