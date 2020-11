Liga Internacional de Natação define os semifinalistas na Hungria

Depois de 10 etapas disputadas, acabou na manhã desta quarta-feira (11) a fase classificatória da Liga Internacional de Natação (ISL, sigla em inglês). A etapa definiu as oito equipes classificadas às semifinais, que começam no sábado, em Budapeste, na Hungria. Serão 12 brasileiros participando das disputas: Felipe Lima (do time Energy Standard), Vinicius Lanza e Guilherme Guido (pela equipe London Roar), Bruno Fratus (do Tokyo Frog Kings), Brandonn Almeida (do NY Breakers), Felipe França, Fernando Scheffer e Marco Antonio Ferreira Jr (da equipe LA Current), Nicholas Santos, Leonardo Santos e Guilherme Basseto (do Team Iron), Jhennifer Conceição (do Toronto Titans).

Nas semifinais, os oito times serão divididos em duas chaves de quatro equipes. Os dois primeiros de cada grupo avançam à decisão desta temporada.

Na primeira semifinal (sábado e domingo, às 08h, horário de Brasília) vão se enfrentar as equipes Energy Standard, London Roar, Tokyo Frog Kings e NY Breakers. A segunda semifinal (com provas ocorrendo no domingo e na segunda-feira, a partir das 14h, horário de Brasília). Os concorrentes às duas vagas na grande decisão são Cali Condors, LA Current, Team Iron e Toronto Titans. A competição pode ser acompanhada ao vivo no site https://isl.global/.

A ISL é disputada em piscina curta (25 metros), distância diferente da utilizada nos Jogos Olímpicos, que é a de 50 metros. Nesta temporada, a Liga, que está sendo disputada pelo segundo ano seguido, é o maior evento da modalidade. São aproximadamente 400 atletas divididos em 10 times de vários países. As provas decisivas estão previstas para os dias 21 e 22.