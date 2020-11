Luisa Stefani conquista o título de simples e de duplas na Super Copa

Neste sábado (14), a tenista Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 32 do mundo nas duplas, conquistou o título de simples da SuperCopa do Circuito BRB em Brasília. O torneio é organizado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e distribui R$150 mil em premiação entre homens e mulheres.

A paulistana confirmou o título ao superar na decisão a atleta Ingrid Martins, que está entre as 500 melhores de simplistas do mundo, por 2 sets a 0 (6/3 7/6).

Na noite de sexta-feira (13), Stefani, ao lado de Ingrid Martins, já havia faturado o título de duplas. A conquista veio com a vitória sobre a parceria de Nataly Kurata e Eduarda Piai por 2 sets a 0 (6/2 6/0).

"Foram ótimos esses torneios para competir no Brasil. Estar junto, jogar simples, ganhar alguns jogos seguidos. Tudo isso foi bem legal. Foi uma boa temporada, desde o retorno em Lexington. Essa semana deu para aprender e acrescentar coisas nas simples. Agora vou descansar um pouco, ver minha família, ficar em casa. Depois é começar a pré-temporada", disse a jogadora que ainda irá definir seu calendário para o próximo ano.

Dessa forma, Stefani encerra a temporada do Circuito Mundial, na qual começou fora das 70 do mundo e terminou como a 32ª colocada. Ela conquistou o título do WTA de Lexington, nos Estados Unidos, e o WTA 125 de Newport Beach, também em solo americano. Foi também vice-campeã no WTA de Estrasburgo, na França, e do Premiere de Ostrava, na República Tcheca. Agora, a atleta descansa por uma semana em São Paulo e, a partir do dia 23, inicia a pré-temporada na capital paulista.