Melo e Kubot não passam por Ram e Salisbury na estreia do ATP Finals

Neste domingo (15), em Londres, na Inglaterra, o mineiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot estrearam no ATP Finals, diante do norte-americano Rajeev Ram e do britânico Joe Salisbury. Pela primeira rodada do Grupo Mike Bryan, na O2 Arena, Ram e Salisbury marcaram 2 sets a 1 (7/5, 3/6 e 10-5), em 1h44min.

"O jogo começou bem disputado, contamos com algumas chances. Porém, tivemos uma baixa porcentagem de primeiro saque, o que acabou dando a chance deles quebrarem duas vezes no primeiro set. No segundo set jogamos muito bem. Eles abaixaram um pouco, nós mantivemos o ritmo, jogando até melhor. Mesmo assim perdemos um saque. E isso pra mim foi decisivo no match tie-break, onde eles estiveram bem, mas ao mesmo tempo nós demos a oportunidade não jogando muito com primeiro saque. Enfim, acontece. Eles aproveitaram as poucas chances", explicou Marcelo Melo. No outro jogo do grupo, o holandês Wesley Koolhof e o croata Nikola Mektic venceram os alemães Kevin Krawietz e Andreas Mies por 2 a 1 [6/7 (3-7), 7/6 (7-4) e 10-7]. O Grupo Mike Bryan terá a segunda rodada nesta terça-feira (17). Melo e Kubot enfrentam Krawietz e Mies. "Uma das vantagens do Finals é que temos uma segunda oportunidade. Então é aprender com os erros de hoje, treinar amanhã e ir com tudo de novo no próximo jogo do grupo, depois de amanhã, que ainda temos chances de classificar", completou.

Bruno Soares, outro brasileiro na disputa, estreia nesta segunda-feira (16). Jogando ao lado do parceiro croata Mate Pavić, ele enfrenta o austríaco Jurgen Melzer e o francês Edouard Roger-Vasselin pelo Grupo Bob Bryan. A partida está prevista para começar às 15h (horário de Brasília).

O ATP Finals reúne as oito melhores duplas da temporada. Na primeira fase as parcerias são divididas em dois grupos, jogando todas contra todas dentro deles. As duas melhores de cada grupo disputam as semifinais no sábado (21). A decisão do título será no domingo (22).

Grupos

Grupo Bob Bryan

(1) Mate Pavic (Croácia) / Bruno Soares (Brasil)

(4) Marcelo Granollers (Espanha) / Horacio Zeballos (Argentina)

(6) John Peers (Austrália) / Michael Venus (Nova Zelândia)

(7) Jurgen Melzer (Áustria)/ Edouard Roger-Vasselin (França)

Grupo Mike Bryan

(2) Rajeev Ram (EUA) / Joe Salisbury (Grã-Bretanha)

(3) Kevin Krawietz / Andreas Mies (Alemanha)

(5) Wesley Koolhof (Holanda) / Nikola Mektic (Croácia)

(8) Lukasz Kubot (Polônia) / Marcelo Melo (Brasil)